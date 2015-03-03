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债券 | 2015年 3月 4日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.005%，投标倍数为4.05

路透华盛顿3月3日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售
结果如下：

  收益率(%)
  高值          0.005 
  中值          0.005
  低值          0.000
  投资          0.005
    
  价格/得标
  价格          99.999611
  高值得标比率  94.21%
  投标倍数      4.05

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标             30,000,234,200
  总投标            121,411,658,200
  竞争性投标得标     29,705,035,100
  非竞争性投标得标      295,199,100
  FED附加                         0
 
  发行细节
  发行日   2015/03/05
  到期日   2015/04/02
  CUSIP码  912796DU0
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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 (编译 利棣儿；审校 母红)
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