表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.005%，投标倍数为4.05

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透华盛顿3月3日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售 结果如下： 收益率(%) 高值 0.005 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.005 价格/得标 价格 99.999611 高值得标比率 94.21% 投标倍数 4.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,234,200 总投标 121,411,658,200 竞争性投标得标 29,705,035,100 非竞争性投标得标 295,199,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/05 到期日 2015/04/02 CUSIP码 912796DU0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导 请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。