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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.260%，投标倍数为3.91

路透华盛顿3月3日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.260 中值 0.255 低值 0.245 投资 0.265 价格/得标 价格 99.737111 高值得标比率 83.81% 投标倍数 3.91 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,275,000 总投标 97,793,631,500 竞争性投标得标 24,766,393,500 非竞争性投标得标 157,881,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/05 到期日 2016/03/03 CUSIP码 912796FZ7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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