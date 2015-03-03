南非汇市：兰特兑美元反弹，此前惠誉降级警告令兰特跌至两周半低位

路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特兑美元周二尾盘上涨，稍早一度跌至两周半低位，因惠誉警告南非评等可能被调降至垃圾级。

1414 GMT，兰特兑美元 报11.7600兰特，上涨0.08%，在稍早下跌近1%，至2月12日来最低11.8175兰特后反弹。

惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级部门主管Ed Parker在路透全球市场论坛上，对BBB评级的南非发出警告，他说，“我们给予南非的评级是BBB，展望为负面，因此意味着下调可能性远高于不调降。”

“南非面临的关键问题就是庞大的预算和经常帐双赤字，这引发公共债务和外债比率上升，而该国经济增长却一直疲弱。”Parker说。(完)