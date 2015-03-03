南非汇市：兰特兑美元反弹，此前惠誉降级警告令兰特跌至两周半低位

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特兑美元周二尾盘上涨，稍早一度跌至两周半低位，因惠誉警告南非评等可能被调降至垃圾级。
1414 GMT，兰特兑美元 报11.7600兰特，上涨0.08%，在稍早下跌近1%，至2月12日来最低11.8175兰特后反弹。
惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级部门主管Ed Parker在路透全球市场论坛上，对BBB评级的南非发出警告，他说，“我们给予南非的评级是BBB，展望为负面，因此意味着下调可能性远高于不调降。”
“南非面临的关键问题就是庞大的预算和经常帐双赤字，这引发公共债务和外债比率上升，而该国经济增长却一直疲弱。”Parker说。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。