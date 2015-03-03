欧元债市：公债收益率小升，等待ECB买债计划细节

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
* 市场静待ECB公布买债计划细节
* 调查显示希腊退出欧元区的机率升至2012年来最高
路透伦敦3月3日 - 多数欧元区政府公债收益率周二从纪录低点反弹，投资者等待本周稍晚欧洲央行(ECB)公布其万亿欧元量化宽松政策的细节。
推动西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率在周一触及纪录低点的较低评级公债涨势预计将暂竭，不过在欧洲央行本月启动量化宽松政策前，潜在市场人气依然良好。
周二数据面清淡，德国零售销售意外强劲进一步证明德国经济在回暖。这给股市带来提振，固定收益资产则持平。
欧元区指标10年期德国公债收益率升1个基点，报0.37%，脱离上周触及的低点0.28%。
意大利和西班牙10年期公债收益率升3个基点，分别报1.37%和1.30%，高于周一所及的低点1.30%和1.23%。葡萄牙10年期公债收益率升5个基点，报1.92%。
希腊10年期债券收益率小跌，报9.81%，但较短期公债收益率依然在较高水平，反映投资者仍担心希腊可能违约。
惠誉周二警告，如果希腊无法和欧元区国家达成一项“持久性”救助协议，将可能进一步下调希腊评级。
即使欧洲国家对希腊的金援被延长四个月，但一项以德国投资者为主的调查显示，未来12个月希腊退出欧元区的机率上升至2012年底以来最高。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。