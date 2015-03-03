全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因巴拿马和较小型船运价走高

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因对巴拿马型船和较小型船的需求增强。
乾散货运价指数升5点，或0.91%，报553点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬13点，或2.36%，报564点，日均获利上升103美元，至4,512美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌26点，或5.04%，至490点。日均获利下跌206美元，至5,092美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升13点，报541点。灵便型船指数 涨9点，报327点。超灵便型船日均获利上升136美元，至5,653美元。灵便型船日均获利上升119美元，至4,774美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。