版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 01:21 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数攀升，因巴拿马和较小型船运价走高

路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因对巴拿马型船和较小型船的需求增强。

乾散货运价指数升5点，或0.91%，报553点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬13点，或2.36%，报564点，日均获利上升103美元，至4,512美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌26点，或5.04%，至490点。日均获利下跌206美元，至5,092美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升13点，报541点。灵便型船指数 涨9点，报327点。超灵便型船日均获利上升136美元，至5,653美元。灵便型船日均获利上升119美元，至4,774美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐