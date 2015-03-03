芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因出口前景疲弱

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透芝加哥3月3日 - 美国大豆期货周二多数收低，交易商称，因对 巴西卡车工人罢工的忧虑缓解，预计海外买家的需求将进一步转向南美大 豆。 大豆价格收位高于日内低位，一些远月大豆合约小涨，受尾盘一轮低 吸买盘和回补空头扶助。 在5月大豆合约 短暂跌至40日移动均线以下，触及日内低位后， 买家入市，带动大豆缩减跌幅。 巴西大豆运输活动得到改善。巴西仅有七处示威活动影响联邦高速公 路的交通，低于上周的超过100处示威活动。 豆粕期货收低，因需求疲弱。 豆油收高，在早盘跌至100日移动均线后寻获支持。 3月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳10.12-1/4美元。 3月豆粕合约 跌2.5美元，收报每短吨341.8美元。3月豆油合约 收高0.15美分，报32.80美分。 今日CBOT大豆预估成交量为203,805口，豆粕为87,707口，豆油为65, 867口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9