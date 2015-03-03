芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因出口前景疲弱

路透芝加哥3月3日 - 美国大豆期货周二多数收低，交易商称，因对 巴西卡车工人罢工的忧虑缓解，预计海外买家的需求将进一步转向南美大 豆。 大豆价格收位高于日内低位，一些远月大豆合约小涨，受尾盘一轮低 吸买盘和回补空头扶助。 在5月大豆合约 短暂跌至40日移动均线以下，触及日内低位后， 买家入市，带动大豆缩减跌幅。 巴西大豆运输活动得到改善。巴西仅有七处示威活动影响联邦高速公 路的交通，低于上周的超过100处示威活动。 豆粕期货收低，因需求疲弱。 豆油收高，在早盘跌至100日移动均线后寻获支持。 3月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳10.12-1/4美元。 3月豆粕合约 跌2.5美元，收报每短吨341.8美元。3月豆油合约 收高0.15美分，报32.80美分。 今日CBOT大豆预估成交量为203,805口，豆粕为87,707口，豆油为65, 867口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)