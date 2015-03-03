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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，因出口前景疲弱

路透芝加哥3月3日 - 美国大豆期货周二多数收低，交易商称，因对
巴西卡车工人罢工的忧虑缓解，预计海外买家的需求将进一步转向南美大
豆。
    
    大豆价格收位高于日内低位，一些远月大豆合约小涨，受尾盘一轮低
吸买盘和回补空头扶助。
    
    在5月大豆合约 短暂跌至40日移动均线以下，触及日内低位后，
买家入市，带动大豆缩减跌幅。
    
    巴西大豆运输活动得到改善。巴西仅有七处示威活动影响联邦高速公
路的交通，低于上周的超过100处示威活动。  
    
    豆粕期货收低，因需求疲弱。

    豆油收高，在早盘跌至100日移动均线后寻获支持。      
        
    3月大豆期货合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳10.12-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 跌2.5美元，收报每短吨341.8美元。3月豆油合约
 收高0.15美分，报32.80美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为203,805口，豆粕为87,707口，豆油为65,
867口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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