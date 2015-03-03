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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 05:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货抹去早盘跌势微幅收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收
涨，抹去早盘跌势，交易商说，受助于低吸买盘和在周一价格大跌后有技
术性支撑。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 在10日和30日移动均线寻获支
撑，收涨3美分，报3.91美元，较日内触及的2月26日来最低3.84-1/2美元
高大约6美分。
           
    在CBOT尾盘，阿根廷农户将推迟销售三天以抗议出口配额的消息也支
撑CBOT玉米市场。
    
    Informa Economics上调阿根廷玉米产量预估，下调巴西玉米产量预
估。
        
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一CBOT玉米价格
下跌时，其未平仓合约增加，暗示投资者增加空头头寸。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为236,963口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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