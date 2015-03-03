芝加哥期市：玉米期货抹去早盘跌势微幅收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二微幅收 涨，抹去早盘跌势，交易商说，受助于低吸买盘和在周一价格大跌后有技 术性支撑。 交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 在10日和30日移动均线寻获支 撑，收涨3美分，报3.91美元，较日内触及的2月26日来最低3.84-1/2美元 高大约6美分。 在CBOT尾盘，阿根廷农户将推迟销售三天以抗议出口配额的消息也支 撑CBOT玉米市场。 Informa Economics上调阿根廷玉米产量预估，下调巴西玉米产量预 估。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，在周一CBOT玉米价格 下跌时，其未平仓合约增加，暗示投资者增加空头头寸。 今日CBOT玉米期货成交量预计为236,963口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)