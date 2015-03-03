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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.47%，Nasdaq指数下滑0.56%

路透纽约3月3日 - 美国股市周二收跌，科技股领跌，Nasdaq指数从上日触及15年最高水平回落，道指和标普500指数也从上日纪录最高收位下滑。

道琼工业指数 收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数 下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq指数 下跌28.195点，或0.56%，至4,979.901点。(完)
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