美国股市：道指与标普500指数脱离纪录高位，科技股领跌Nasdaq指数

“市场上涨得有些太猛太快，应该有所回调，”Chase Investment Counsel的投资组合经理Brian Lazorishak表示。

“考虑到人气乐观程度和超买情况，至少几天的盘整都不会让我们感到意外，”他说。

Nasdaq指数自2000年3月网络泡沫高峰以来首次触及5,000点大关之后，投资者了结获利，导致科技股下跌。

微软 下跌1.4%至43.28美元，对Nasdaq与标准普尔500指数的拖累最大。思科 收低2.2%，回吐了周一的多数涨幅。

半导体芯片类股是受挫最严重的类股之一。费城半导体指数 收低1.94%，该指数2月累计上涨逾12%。标准普尔500科技股指数 收跌0.8%。

在标准普尔500成分股中，美光 百分比跌幅最大，下跌5%至29.66美元，应用材料 也跌4.5%至24.48美元。

道琼工业指数 收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数 下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq综合指数 下跌28.20点，或0.56%，至4,979.90点。

恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，几家汽车厂商的销量均未达到分析师的预期水平。在美国上市的菲亚特克莱斯勒 股价收低3.3%至15.31美元。福特汽车 下跌2.4%至16.17美元。

以色列总理警告美国总统奥巴马不要接受与伊朗之间的核协议。他的表态增加了投资者的谨慎情绪，但却帮助提振了原油价格。

公用事业 与能源 是标准普尔500指数中唯一收高的两个板块。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,810与1,249支，比率为1.45：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,784与948支，比率为1.88：1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；有70只Nasdaq综合指数成份股触及新高，32只触及新低。(完)