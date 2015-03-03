美国股市：道指与标普500指数脱离纪录高位，科技股领跌Nasdaq指数

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
“市场上涨得有些太猛太快，应该有所回调，”Chase Investment Counsel的投资组合经理Brian Lazorishak表示。
“考虑到人气乐观程度和超买情况，至少几天的盘整都不会让我们感到意外，”他说。
Nasdaq指数自2000年3月网络泡沫高峰以来首次触及5,000点大关之后，投资者了结获利，导致科技股下跌。
微软 下跌1.4%至43.28美元，对Nasdaq与标准普尔500指数的拖累最大。思科 收低2.2%，回吐了周一的多数涨幅。
半导体芯片类股是受挫最严重的类股之一。费城半导体指数 收低1.94%，该指数2月累计上涨逾12%。标准普尔500科技股指数 收跌0.8%。
在标准普尔500成分股中，美光 百分比跌幅最大，下跌5%至29.66美元，应用材料 也跌4.5%至24.48美元。
道琼工业指数 收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数 下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq综合指数 下跌28.20点，或0.56%，至4,979.90点。
恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，几家汽车厂商的销量均未达到分析师的预期水平。在美国上市的菲亚特克莱斯勒 股价收低3.3%至15.31美元。福特汽车 下跌2.4%至16.17美元。
以色列总理警告美国总统奥巴马不要接受与伊朗之间的核协议。他的表态增加了投资者的谨慎情绪，但却帮助提振了原油价格。
公用事业 与能源 是标准普尔500指数中唯一收高的两个板块。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股换手，低于最近五个交易日的平均水平65亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,810与1,249支，比率为1.45：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,784与948支，比率为1.88：1。
有11只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低；有70只Nasdaq综合指数成份股触及新高，32只触及新低。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9