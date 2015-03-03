日韩经济指标预测--3月4日-3月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月2日当周
3月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,663
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,890
3月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611
3月6日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.5
领先指标(较前月) -- +1.5
3月9日当周
3月8日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +2.5%
2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 1月 -- 盈余1,872
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 -- +2.2%
GDP(较前季) -- +0.6%
GDP资本支出(较前季) -- +0.1%
GDP民间消费(较前季) -- +0.3%
GDP外部需求(较前季) -- +0.2%
3月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 45.6
3月10日(二)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -1.3%
(较上年同期) -- +0.3%
2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- +8.3%
(较上年同期) -- +11.4%
3月11日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5%
2350 日本企业调查指数 第一季 -- 8.1(完)