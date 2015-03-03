《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.76 +0.01 +0.03 583581
搜狐 51.90 -1.02 -1.93 185505
网易 96.28 -0.82 -0.84 889037
百度 206.34 +1.30 +0.63 2312472
台湾
台湾积体电路 24.50 -0.13 -0.53 1636714
联电 2.53 +0.01 +0.40 134359
日月光 7.34 +0.05 +0.69 294525
硅品精密 8.90 -0.10 -1.11 1840290
和信超媒体 0.79 -0.02 -2.47 65434
友达 4.93 +0.02 +0.41 309930
中华电信 31.07 -0.11 -0.35 26111
台湾国际航电 49.70 -0.75 -1.49 1531957
香港
中国移动 64.75 -2.65 -3.93 302655
中国联通 15.59 -0.86 -5.23 167421
中国电信 62.43 -2.44 -3.76 13557
中芯国际 4.43 -0.07 -1.56 3063
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 28
(完)
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(整理 郑茵；审校 徐文焰)