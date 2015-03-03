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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.76 +0.01 +0.03 583581

搜狐 51.90 -1.02 -1.93 185505

网易 96.28 -0.82 -0.84 889037

百度 206.34 +1.30 +0.63 2312472

台湾

台湾积体电路 24.50 -0.13 -0.53 1636714

联电 2.53 +0.01 +0.40 134359

日月光 7.34 +0.05 +0.69 294525

硅品精密 8.90 -0.10 -1.11 1840290

和信超媒体 0.79 -0.02 -2.47 65434

友达 4.93 +0.02 +0.41 309930

中华电信 31.07 -0.11 -0.35 26111

台湾国际航电 49.70 -0.75 -1.49 1531957

香港

中国移动 64.75 -2.65 -3.93 302655

中国联通 15.59 -0.86 -5.23 167421

中国电信 62.43 -2.44 -3.76 13557

中芯国际 4.43 -0.07 -1.56 3063

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 28

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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