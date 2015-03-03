《焦点》Springleaf以42.5亿美元收购花旗OneMain，成为美最大次贷机构

OneMain在美国拥有1,140个分支，而花旗银行只有849个。

花旗集团表示，将用交易所得部分资金偿还某些支持花旗控股(Citi Holdings)的融资。

偿债金额加上余下的交易所得，预计将使花旗的税前获利增加约10亿美元。

OneMain是花旗控股的一部分。花旗控股成立于金融危机期间，用来安置花旗集团想剥离或逐步退出的资产。

Springleaf执行长Jay Levine在电话中表示，合并后的公司2017年获利料在8亿-9亿美元。

Fortress Investment Group 拥有Springleaf多数股权。

Springleaf聘请美银美林、巴克莱、瑞信和高盛担任财务顾问，Skadden Arps Slate Meagher & Flom担任法律顾问。

花旗担任OneMain的财务顾问，Davis Polk & Wardwell担任其法律顾问。(完) (编译 张荻/王颖；审校 李婷仪/郑茵)