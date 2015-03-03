《焦点》Springleaf以42.5亿美元收购花旗OneMain，成为美最大次贷机构

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
OneMain在美国拥有1,140个分支，而花旗银行只有849个。
花旗集团表示，将用交易所得部分资金偿还某些支持花旗控股(Citi Holdings)的融资。
偿债金额加上余下的交易所得，预计将使花旗的税前获利增加约10亿美元。
OneMain是花旗控股的一部分。花旗控股成立于金融危机期间，用来安置花旗集团想剥离或逐步退出的资产。
Springleaf执行长Jay Levine在电话中表示，合并后的公司2017年获利料在8亿-9亿美元。
Fortress Investment Group 拥有Springleaf多数股权。
Springleaf聘请美银美林、巴克莱、瑞信和高盛担任财务顾问，Skadden Arps Slate Meagher & Flom担任法律顾问。
花旗担任OneMain的财务顾问，Davis Polk & Wardwell担任其法律顾问。(完) (编译 张荻/王颖；审校 李婷仪/郑茵)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业