东欧经济：乌克兰央行将升息至30%，以抑制通胀并阻止本币贬值

路透基辅3月3日 - 乌克兰央行总裁周二表示，央行将把指标再融资利率从19.5%调高至30%，设法抑制急剧冲高的通胀，并阻止本币不断贬值。

格里夫纳去年贬值幅度达50%，今年以来又已贬值一半，兑美元上周触及30下方的纪录低点，之前的政治动荡和冲突把这个前苏联加盟共和国推到了破产的边缘。

新利率将于周三生效，为15年来的最高水准，将使乌克兰经济承受更大痛苦，预计今年该国经济料萎缩5.5%。政府预计2015年通胀率为26%，不过该国总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)认为这可能“太悲观了”。

乌克兰政府希望，国际货币基金组织(IMF)提供的175亿美元援助计划，能够帮助稳定该国经济。

根据银行业在央行登记的交易情况，1500GMT格里夫纳兑美元平均汇率走坚至26.594，当日稍早报28.998。

交易员表示，市场上需求很低，格里夫纳上周以来的涨势部分是由于对进口商加强管制。进口商都希望买入美元。

央行总裁Valeriia Gontareva在新闻简布会上解释加息原因时称，央行相信，“由于外汇市场恐慌带来的负面后果，通胀威胁已经大大升高”。

央行还将延长要求企业兑换75%外汇利润的规定，此外还有其它一些措施，旨在帮助稳定格里夫纳汇率。Gontareva表示，希望格里夫纳兑美元能“很快”回升到20-22的水准。

基辅的外汇交易机构美元买入价为24格里夫纳，卖出价为29格里夫纳。

在决定上调指标再融资利率的同时，央行还宣布将隔夜利率从23%上调至33%，于周三生效。(完)