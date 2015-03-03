路透调查：美国上周原油库存料连续第八周增加，油品库存可能减少

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透3月3日 - 周二公布的路透调查显示，截至2月27日的一周，美国 商业原油库存料增加，而油品库存可能下降。 原油库存已连续七周处在纪录高位。若再度增加，势将创下纪录新高 。 这项针对九名分析师的调查，是在美国石油协会(API)及能源部下属 能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。 EIA的数据显示，2月20日止当周，美国原油库存连续第七周增加至季 节性高位，因炼厂减产，油品库存则下滑，馏分油库存则创下季节性纪录 新低。 根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能较前周的87.4%下滑0.4个百 分点。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少270万桶；汽油库存 可能减少190万桶。 EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9