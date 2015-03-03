路透调查：美国上周原油库存料连续第八周增加，油品库存可能减少

路透3月3日 - 周二公布的路透调查显示，截至2月27日的一周，美国 商业原油库存料增加，而油品库存可能下降。 原油库存已连续七周处在纪录高位。若再度增加，势将创下纪录新高 。 这项针对九名分析师的调查，是在美国石油协会(API)及能源部下属 能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。 EIA的数据显示，2月20日止当周，美国原油库存连续第七周增加至季 节性高位，因炼厂减产，油品库存则下滑，馏分油库存则创下季节性纪录 新低。 根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能较前周的87.4%下滑0.4个百 分点。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少270万桶；汽油库存 可能减少190万桶。 EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完)