《中国报摘》--中国证券报3月4日

* 头版头条:

--全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰表示，目前注册制方案还没有确定，IPO审核放在交易所是几种方案之一，不过是目前的主流方案。注册制改革重要内容之一是建立差异化上市条件，交易所内部要进行分层，上交所要建立自己的战略新兴产业板。

* 其他:

--香港特区行政长官梁振英表示，“深港通”准备工作顺利，希望能尽快开通。

--深圳证交所总经理宋丽萍表示，积极探索小贷公司与多层次资本市场的对接渠道，不仅可以为小贷公司发展提供一个新的平台，也会成为资本市场一个新的增长点。

--商务部部长高虎城表示，中韩自贸协定目前正在进行文字转换工作，正式签署在上半年应该可以完成。

--银监会近日发布《关于做好2015年农村金融服务工作的通知》，其中指出，对涉农不良贷款给予更大的容忍度。结合涉农贷款季节性特点，对涉农贷款占比较高的县域法人金融机构实施弹性存贷比要求。支持符合条件的银行业金融机构发行“三农”金融债，增加支农信贷资金来源。优先对涉农贷款开展资产证券化和资产流转试点。