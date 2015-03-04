中国证券：IPO注册制今年有望，交易所审核是主流方案--上证所理事长

路透上海3月4日 - 中国全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰表示，对股票发行注册制今年推出比较乐观，目前注册制方案还没有确定，IPO审核放在交易所是几种方案之一，不过是目前的主流方案。

中国证券报周三并引述桂敏杰指出，注册制改革重要内容之一是建立差异化上市条件，交易所内部要进行分层，上海证交所要建立自己的战略新兴产业板。衍生品也是上证所未来要重点发展的品种，股票期权会继续发展和扩容，但新品种推出时间不确定。

他表示，注册制改革是资本市场的一件大事，目前上交所在进行相关准备工作。一是参与规则制定，从交易所层面参与方案设计；二是进行人员储备，搭建合适的架构适应注册制带来的变化；三是加强宣传教育和培训方面的工作，不仅是投资者教育工作，还有发行人、中介机构角色调整的宣传和培训工作。

“注册制落地当然越快越好，要解决的问题就是法律依据。目前，证券法规定的证券公开发行制度为核准制，而要改革为注册制，就必须先修订证券法相关条款。两会后证券法修订草案会提交人大审议，预计今年内应可完成修订。”桂敏杰称。

桂敏杰并谈到，上证所将建立分类信息披露机制，一些风险偏高、属于监管重点的公司要另设披露标准，比如ST股、*ST股。对市场关注程度比较高、市场质疑声比较多的公司会加强信息披露的要求。

对于股票期权会否继续扩容的问题，桂敏杰指出，目前上证50ETF期权只是试点，未来股票期权发展和扩容是肯定的，但时间尚不确定。50ETF期权刚推出不久，需继续观察，来检验交易制度、规则和风险控制能力，衍生品是上证所未来要重点发展的品种。待产品本身完善、配套措施出台，条件成熟后会推出新的期权品种。

桂敏杰对沪港通目前的运行效果评价是“挺好”。他认为，新制度开通时，会有循序渐进的过程。外资进入时会评估中国的制度、法律和其他方面的风险。桂敏杰表示，事实上，在四个月时间里，已有近1,000亿元资金通过沪港通进入沪市。