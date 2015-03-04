《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月4日

*工商时报：

--劳动部公布今年第二季人力需求调查，企业今年第二季将较第一季增聘4.5万人，人数是过去三年同期最高，服务业增聘人数更是三年来首度超越制造业及工业部门。劳动部分析，除了油价下跌促进民众购买力提高、进而带动内需市场之外，第二季也正值科技业、食品业等行业淡季，致使服务业人力需求特别突出。

--两年一度的台北国际工具机展受大陆降息及资金松绑的激励，昨登场首日接单开红盘比预期热络。其中，友嘉集团单日接单达10亿台币，展期目标上调至20亿；东台、台中精机、程泰、亚崴、永进及台湾泷泽科技等也均有斩获。估计今年展期接单总额可望超过贸协预估的21亿美元、合逾660亿台币。

--土地银行办理300亿台币现金增资已进入最后阶段，其中土银最受瞩目的不动产价值，帐面价值原本495亿台币，经财顾普华委托戴德梁行进行重估后，最新的不动产市值已超过千亿台币，将成为土银IPO及拍定现增价格最具吸引力的利多。

*经济日报：

--国民党全面冲刺〞加薪四法〞，力拚替全民加薪。国民党立委廖正井质疑修法缓不济急，主张先替公务员加薪，来带动全民加薪，他透露，日前他向行政院长毛治国提出建议，毛治国承诺要他〞拭目以待〞。

--阿里巴巴 创办人马云透露，阿里巴巴集团将在台湾设立百亿投资基金，基金运作第一年的投资标的，锁定在阿里巴巴平台上把产品卖向全球的业者，台湾积极发展电商通路的特色商家有望受惠。

--台湾人寿 招亲挑中八家金控，上周发出邀请函，包括永丰金 、玉山金 、元大金 、兆丰金 、第一金 及中信金 等金控，都陆续收到，据了解，最晚本周五（6日）须回覆意愿，预计最快3月下旬展开实地查核(DD)，股东会前后敲定招亲案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。