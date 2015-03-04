中国黄金：上海金交所称国际板保证金将由离岸人民币扩至多币种

路透上海3月4日 - 中国全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，上海黄金交易所将进一步完善产品体系，增加更多新规格的产品，并推出更多基于人民币定价的黄金交易产品；此外金交所将扩容黄金国际板保证金种类，由离岸人民币扩至多币种.

上海证券报周三引述许罗德指出，金交所将在今年二季度增加保证金种类，由目前的离岸人民币扩大到主要可兑换币种，包括美元、欧元、日元、英镑等，同时将仓单或一部分债券等质押也可作为保证金参与交易。

他并指出，在创新产品方面，未来上海黄金交易所将新推更多基于人民币定价的黄金交易产品。“现已形成了现货、递延等产品，主要以竞价产品为主，未来将增加询价产品。”

据其介绍，上海黄金交易所国际板自去年9月18日开业以来，运行平稳。一是交易路径通畅；二是借力自由贸易账户实现了离岸资金和在岸资金的有效划转，资金流也处于通畅状态；三是风险得到了有效控制，运行至今交易金额已达600多亿元人民币，没有发生任何风险事件；四是境外投资者对市场和产品越来越熟悉，交易强度和频率都明显增加。

许罗德表示，下一步，金交所将充分利用上海国际金融中心和上海自贸区的优势，加大产品创新力度，提升对会员机构的服务水平，以吸引更多投资者和离岸资金参与进来，实现市场的进一步活跃。

报导援引一位业内人士指出，保证金交易及信用交易是激活市场的重要支撑，在履约保障不受影响的前提下，降低交易参与者的保证金成本是服务优化的重要方向。所以仓单、债券等质押为部分保证金将是非常好的选项，能大大降低交易成本，激活市场活跃度。