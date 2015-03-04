《全球重要经济事件一览表》3月4日-3月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月4日(三)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦接受公民预算委员会(CBC)颁发的奖章，并在颁奖晚宴上致辞，以“银行管理与监督”发表演说(0115)。

美国森林湖--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖Lake Bluff扶轮社2015年经济早餐会上，就当前经济状况与货币政策发表演说(1400)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢、美国国税局局长John Koskinen以及税务局国库总督察官Russell George，在参议院金融服务与政府小组委员会听证会上发表证词，检讨美国财政部2016财年资金需求与预算证明(1930)。

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在由Central Exchange举办的活动中，就美国经济发表演说(1800)。

伦敦--英国央行官员贝利、Sandy Boss与Charles Randell出席英国议会财政委员会听证会--英国审慎监管局(PRA)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至3月5日)。

渥太华--加拿大央行宣布政策利率(1500)。

柏林--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele主持20欧元新钞发布会(0900)。

柏林--Carl-Ludwig Thiele就比特币的机会与风险发表演说(1800)。

东京--日本财务省财务官山崎达雄在一项主题为“全球经济：我们对美国货币政策正常化做好充分准备了吗？”的座谈会中发表演说(0500)。

3月5日(四)

塞浦路斯--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并由央行总裁德拉吉召开记者会。

美国德州--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该行厄尔巴索分行主办的社区论坛上发表演说(0000)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在高盛第10届全球宏观经济年会上讲话(0130)。

渥太华--人力网络大会(至3月7日)，加拿大财长奥利佛为主要发言嘉宾。

日本群马县--日本央行审议委员木内登英发表讲话。

3月6日(五)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯地区商会的午餐会上，以“经济情况以及再会了，达拉斯”发表演说(1830)。

檀香山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(0415)。

3月9日(一)

华盛顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在全美商业经济协会的年度经济政策会议上讲话。(1825)

德州--达拉斯联储总裁费希尔在莱斯大学贝克公共政策研究院的创办人系列演说中，以“联储10年回顾”发表演讲(2330)。

日本爱媛--日本央行副总裁中曾宏发表讲话。(0100)

3月10日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

澳洲荷巴特--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在全国RSL俱乐部会议中发表演说(2205)。

3月11日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程