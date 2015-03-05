专栏节选：台股的万点行情会不会再来？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月5日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股在羊年一鼓作气攻上九六九九．五四点，已刷新马英九总统执政新高，下一个目标将挑战阿扁时代的九八五九点。台股到底会不会上万点，最近又成为朋友圈茶余饭后的焦点。我们常说股市是经济的橱窗，股价指数背后也代表了那个国家经济的兴衰与荣枯，对于走过全民皆股时代的台湾，大家对万点的感受格外强烈。

**屡次挑战万点都留下重挫「遗恨」**

怎么说？台股每次挑战万点都留下重挫的「遗恨」，历史上，台股有三次挑战万点大关的纪录，第一次是全民皆股时代的一二六八二点，那是在一九九○年留下的天价纪录。那一次台股跟着日本上演资金行情，新台币随着日圆升值，台币每天升一分，造成台湾钱淹脚目的效果。当年日经指数大涨到三八九五七点，然后泡沫吹破，造成日本经济失落的二十年。

台股加权指数在一九九○年留下一二六八二点的历史纪录，那是在金融业寡占局面创造的大行情，台股有六档金融股逾千元，后来跟着日本泡沫调整，股市、房市陷入空前调整，股市在短短一年之内跌到二四八五点，正好跌掉一万点。那一年，台股任何指数都是历史最高纪录，像摩台指数在一九八九年写下四八三．五一点的最高纪录，一二六八二点的终结，代表了房地产泡沫调整的时代。

一九九七年台股的万点是由电子代工业所创造，那一年鸿海涨到三四五元，华通涨到三三七元，广达的八五○元、华硕的八九○元、英业达的四二八元，都让大家印象深刻，代表了台湾进入PC的时代，从主机板、个人电脑到笔电，台湾进入电子代工的时代。

二○○○年的万点行情也是电子业主导，那个时代网路产业正在萌芽，台湾的被动元件产业像禾伸堂曾涨到九九九元，一度成为新股王。当时CD-R的精碟也涨到三五九元，铼德涨到三五五元，中环也涨到二一三元，还有一档威风八面的个股是威盛，飙升到六二九元，生产砷化镓的博达也涨到三六八元，这些都已成为历史往事。如今经过六年多的爬升，台股又再度重临万点关前，这一次台股会不会再上万点？

我想机会是存在的，首先，今年是全球股票年，金融海啸后，美国率先ＱＥ(量化宽松货币政策)，之后日本、欧洲央行都跟进，今年欧洲央行祭出规模达一．四六兆欧元的超大规模ＱＥ，中国也相继下调存款准备率，全球央行卯足全力，不是ＱＥ，就是拚命降息，这些印出来的热钱，现在万流归宗，一方面进了债市，另一部分资金进入股市，让股市频创历史天价纪录，这其中又以美股最具代表性。

美国的道琼及S&P五○○指数在羊年之后续创历史新高，道琼指数创了一八二四四．一四点，S&P五○○也写下二一一九．五九点的新高点。其实道琼指数与台股是不同的写照，在一九八○年代台股一二六八二点时，台湾的加权指数一度领先美国道琼指数超过一万点，台湾是一二六八二点，道琼指数只有两千多点，即使到九○年代，也只有三千多点；美股一直到二○○○年的科网泡沫才越过万点大关，那一年，台股加权指数与美国道琼指数一度打成平手。但是○八年金融海啸之前，道琼指数涨到一四一九七点，已拉开与台股差距，如今道琼涨到一万八千点，单看指数已是台股近一倍。

美国在金融海啸后一度告急，大家很怕一九二九年噩梦重演，孰料联准会主席柏南克端出ＱＥ，让美国得到重生，但更关键的是美国企业重拾竞争力。像苹果股价涨到一三三．六美元，市值已冲过七七五○亿美元，这已写下人类史上新纪录，二○○○年美国科技泡沫前夕，那斯达克一度飙升到五一三二．五二点，后来惨跌到一一○八．四三点；如今，经过十五年调整，那斯达克又涨到四九八九．二五点，看来重临二○○○年新高有望。

如果回顾过去二十年，美国股市堪称是奔腾的年代，道琼指数从三三六三点大涨到一八二四四点，S&P五○○从二七三．八一点涨到二一一九．五九点，代表小型股的罗素二○○○指数从二三三．八六点涨到一二三九．六七点。这几年才大受瞩目的ＮＢＩ生技分类指数则从三九七点涨到三五七七点，这些指数的大涨，代表了美国产业的竞争力与活力。

金融海啸后，也代表经济先进国更加巩固经济竞争力的新时代，欧洲就是最显着的缩影。经过百转千回，欧洲经历了整合与结盟，从股市就可看出经济的荣枯，经过金融海啸、欧债危机的冲击，真正千锤百链的国家是德国，没有加入欧盟的英国也不差，全欧洲创历史新高纪录的只有这两个国家。

德国股市在九○年代最低只有一六○○点，如今写下一一四○一点的历史新高纪录，英国则从二七七二．二点涨到六九六七．二四点，也是历史新高。这代表优势国家如德国在欧元贬值声中，德国的工业产品愈来愈有全球竞争力；反观经济调整不顺遂的则向下沉沦，希腊深陷债务危机，希腊股市从六四八四点跌到四七三点，只有一个惨字可形容。

**股价强势，美、德、英独领风骚**

从股价的强势来看，美、德、英独领风骚，这是一五年全球股市的第一个亮点，但是二○○○年以后的「BRICs」── 金砖四国，命运却大不相同。今年油价暴跌，重创了俄罗斯经济，俄罗斯股市去年从一四四二．一六点惨跌到五七八点，反而是中国股市在一四年大翻升，上证终结马年全年大涨五九．七％，创下世界纪录。

中国股市的大牛市出现在○五年前后，上证从九九八．二七点飙升到六一二三．六七点，深证从二三六．一六点飙升到一六二七．四一点，如今深证又写下一六三○．六六点的历史新高。上证以银行、大型国企为主，再创新高不易，但今年深沪股市在人民银行频频降息的宽松政策下，自然很有看头。

金砖四国之一的巴西，过去二十年股市上演的激情也令人刮目相看，九四年巴西股市只有二七四三点，金融海啸前飙升到七三九二○点，巴西股市也带动中南美洲资源生产国的股市狂潮，阿根廷股市从○二年的一九三．四点到去年涨到一二五九七点，比当年的台股大行情还要火爆；智利从五四五点涨到五○四八点；墨西哥从三九一一点涨到四六五五四点，都令人瞠目。只是原物料行情重挫，中南美洲的激情也逐渐告一段落，唯一的例外是南非股市从九六三○点大涨到五三六一五点，到现在还在频频改写历史高价；最近降息的澳洲，这回股市涨到五九一七．一点，也逼近历史高价。

但是真正最厉害的金砖四国当属印度，印度股市在○二年从二六一五．○四点起涨，如今涨到二九八四四．一六点，印度股市连续十年大涨，这是十分罕见的景象；今年除了美、德、英经济先进国股市频创新高外，股市展现最澎湃经济活力的地区在东协市场。

这些年东协国家的股市涨幅有多大？二○○○年以后，菲律宾股市从九七八．一九点涨到七八六二．九一点，大涨七○三．八％；印尼股市从二五五．四六点涨到五四六四．二一点，大涨超过二十倍，威力十分惊人；泰国股市在九四年曾出现资金大行情，泰国SET指数一度写下一七八九点的天价纪录，后来惨跌到二○四点，如今又慢慢逼近新高位置。在金融海啸过后，东协国家逐渐取代中国的世界工厂角色，经济力正慢慢提升，这也是亚洲再起的强大讯号。

**有竞争力的产业聚落，是台股新生力军**

台股会不会重上万点，有一个国家不能不提，那就是日本，九○年日本泡沫经济被戳破，日经指数随着暴跌的日本房市，从三八九五七点跌到金融海啸后的六九九四．九点才止跌，日本经济调整到一二年，一直到安倍上任之后，才逐渐露出曙光。

在日圆大贬超过五成的助力下，日经指数屡破大关，如今写下一八八六五点的金融海啸前高价。从线形来看，日经指数在○三年及○八年打下厚实的Ｗ底，回头挑战九○年代的两万点以上纪录，应当不是难事。日圆贬值让日本的汽车相关产业、工具机、关键零组件产业找到新的活力，像丰田、MURATA、DENSO、FANUC等企业，股价涨幅都十分惊人，这是日本产业再起的强大征兆。

台股这回挑战万点大关，最大助力是台积电的角色，有了外资加持，配合台积电好业绩，台积电的股价写下一五四．五元新高纪录，市值推进到新台币四．○○六兆元，台股市值新台币二十七．六兆元，台积电就占了一四％以上，只要台积电股价稳健向上走，台股这回挑战万点大关就有了重心。

另一个是台湾这几年出现了很多出类拔萃的企业，像大立光去年EPS(每股纯益)高达一四五元，这是空前绝后的好成绩；股价也在千元以上的汉微科，去年前三季EPS达二十五．一三元；合并了晨星的联发科也缔造好佳绩，去年EPS超过三十元；隐形眼镜的精华光学，去年EPS也应有三十元以上的好成绩，台湾出现了不少耀眼夺目的好企业。

此外，台湾也出现了有竞争力的产业聚落，除了IC设计外，台湾运动相关产业，像自行车的巨大、美利达去年EPS都将超过十元，巨大股价涨到三二三．五元，令人感到惊奇；去年崛起的鞋业代工从宝成、丰泰到钰齐，甚至鞋材的百和、三芳也很耀眼；机能布成衣代工的儒鸿、聚阳、铭旺实也频频交出佳绩。

另外，台湾汽车零组件、汽车电子也正全面萌芽，这些都是台股新的生力军，也逐渐改变台股生态。一九九○年台股靠的是金融寡占及房地产暴涨的资产股撑起半边天；九七年的万点及二○○○年的科技泡沫，靠的是电子代工业的扩张；这回台股调整十五年，愈来愈多新产业崛起，台股有超大企业台积电，也有很多中小型有活力的中小企业创造高成长，今年的台股万点行情，真的可以期待。

台股上涨集中在竞争力转强的企业上面，好的公司股价频创新高，业绩转差的企业，股价频频破底，甚至有像胜华下市沦为壁纸的公司。因此，不管股市有没有上万点，选股才是真正的挑战，指数仅供参考而已！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。