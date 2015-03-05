专栏节选：台股的万点行情会不会再来？--今周刊「老谢开讲」

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月5日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股在羊年一鼓作气攻上九六九九．五四点，已刷新马英九总统执政新高，下一个目标将挑战阿扁时代的九八五九点。台股到底会不会上万点，最近又成为朋友圈茶余饭后的焦点。我们常说股市是经济的橱窗，股价指数背后也代表了那个国家经济的兴衰与荣枯，对于走过全民皆股时代的台湾，大家对万点的感受格外强烈。
**屡次挑战万点都留下重挫「遗恨」**
怎么说？台股每次挑战万点都留下重挫的「遗恨」，历史上，台股有三次挑战万点大关的纪录，第一次是全民皆股时代的一二六八二点，那是在一九九○年留下的天价纪录。那一次台股跟着日本上演资金行情，新台币随着日圆升值，台币每天升一分，造成台湾钱淹脚目的效果。当年日经指数大涨到三八九五七点，然后泡沫吹破，造成日本经济失落的二十年。
台股加权指数在一九九○年留下一二六八二点的历史纪录，那是在金融业寡占局面创造的大行情，台股有六档金融股逾千元，后来跟着日本泡沫调整，股市、房市陷入空前调整，股市在短短一年之内跌到二四八五点，正好跌掉一万点。那一年，台股任何指数都是历史最高纪录，像摩台指数在一九八九年写下四八三．五一点的最高纪录，一二六八二点的终结，代表了房地产泡沫调整的时代。
一九九七年台股的万点是由电子代工业所创造，那一年鸿海涨到三四五元，华通涨到三三七元，广达的八五○元、华硕的八九○元、英业达的四二八元，都让大家印象深刻，代表了台湾进入PC的时代，从主机板、个人电脑到笔电，台湾进入电子代工的时代。
二○○○年的万点行情也是电子业主导，那个时代网路产业正在萌芽，台湾的被动元件产业像禾伸堂曾涨到九九九元，一度成为新股王。当时CD-R的精碟也涨到三五九元，铼德涨到三五五元，中环也涨到二一三元，还有一档威风八面的个股是威盛，飙升到六二九元，生产砷化镓的博达也涨到三六八元，这些都已成为历史往事。如今经过六年多的爬升，台股又再度重临万点关前，这一次台股会不会再上万点？
我想机会是存在的，首先，今年是全球股票年，金融海啸后，美国率先ＱＥ(量化宽松货币政策)，之后日本、欧洲央行都跟进，今年欧洲央行祭出规模达一．四六兆欧元的超大规模ＱＥ，中国也相继下调存款准备率，全球央行卯足全力，不是ＱＥ，就是拚命降息，这些印出来的热钱，现在万流归宗，一方面进了债市，另一部分资金进入股市，让股市频创历史天价纪录，这其中又以美股最具代表性。
美国的道琼及S&P五○○指数在羊年之后续创历史新高，道琼指数创了一八二四四．一四点，S&P五○○也写下二一一九．五九点的新高点。其实道琼指数与台股是不同的写照，在一九八○年代台股一二六八二点时，台湾的加权指数一度领先美国道琼指数超过一万点，台湾是一二六八二点，道琼指数只有两千多点，即使到九○年代，也只有三千多点；美股一直到二○○○年的科网泡沫才越过万点大关，那一年，台股加权指数与美国道琼指数一度打成平手。但是○八年金融海啸之前，道琼指数涨到一四一九七点，已拉开与台股差距，如今道琼涨到一万八千点，单看指数已是台股近一倍。
美国在金融海啸后一度告急，大家很怕一九二九年噩梦重演，孰料联准会主席柏南克端出ＱＥ，让美国得到重生，但更关键的是美国企业重拾竞争力。像苹果股价涨到一三三．六美元，市值已冲过七七五○亿美元，这已写下人类史上新纪录，二○○○年美国科技泡沫前夕，那斯达克一度飙升到五一三二．五二点，后来惨跌到一一○八．四三点；如今，经过十五年调整，那斯达克又涨到四九八九．二五点，看来重临二○○○年新高有望。
如果回顾过去二十年，美国股市堪称是奔腾的年代，道琼指数从三三六三点大涨到一八二四四点，S&P五○○从二七三．八一点涨到二一一九．五九点，代表小型股的罗素二○○○指数从二三三．八六点涨到一二三九．六七点。这几年才大受瞩目的ＮＢＩ生技分类指数则从三九七点涨到三五七七点，这些指数的大涨，代表了美国产业的竞争力与活力。
金融海啸后，也代表经济先进国更加巩固经济竞争力的新时代，欧洲就是最显着的缩影。经过百转千回，欧洲经历了整合与结盟，从股市就可看出经济的荣枯，经过金融海啸、欧债危机的冲击，真正千锤百链的国家是德国，没有加入欧盟的英国也不差，全欧洲创历史新高纪录的只有这两个国家。
德国股市在九○年代最低只有一六○○点，如今写下一一四○一点的历史新高纪录，英国则从二七七二．二点涨到六九六七．二四点，也是历史新高。这代表优势国家如德国在欧元贬值声中，德国的工业产品愈来愈有全球竞争力；反观经济调整不顺遂的则向下沉沦，希腊深陷债务危机，希腊股市从六四八四点跌到四七三点，只有一个惨字可形容。
**股价强势，美、德、英独领风骚**
从股价的强势来看，美、德、英独领风骚，这是一五年全球股市的第一个亮点，但是二○○○年以后的「BRICs」── 金砖四国，命运却大不相同。今年油价暴跌，重创了俄罗斯经济，俄罗斯股市去年从一四四二．一六点惨跌到五七八点，反而是中国股市在一四年大翻升，上证终结马年全年大涨五九．七％，创下世界纪录。
中国股市的大牛市出现在○五年前后，上证从九九八．二七点飙升到六一二三．六七点，深证从二三六．一六点飙升到一六二七．四一点，如今深证又写下一六三○．六六点的历史新高。上证以银行、大型国企为主，再创新高不易，但今年深沪股市在人民银行频频降息的宽松政策下，自然很有看头。
金砖四国之一的巴西，过去二十年股市上演的激情也令人刮目相看，九四年巴西股市只有二七四三点，金融海啸前飙升到七三九二○点，巴西股市也带动中南美洲资源生产国的股市狂潮，阿根廷股市从○二年的一九三．四点到去年涨到一二五九七点，比当年的台股大行情还要火爆；智利从五四五点涨到五○四八点；墨西哥从三九一一点涨到四六五五四点，都令人瞠目。只是原物料行情重挫，中南美洲的激情也逐渐告一段落，唯一的例外是南非股市从九六三○点大涨到五三六一五点，到现在还在频频改写历史高价；最近降息的澳洲，这回股市涨到五九一七．一点，也逼近历史高价。
但是真正最厉害的金砖四国当属印度，印度股市在○二年从二六一五．○四点起涨，如今涨到二九八四四．一六点，印度股市连续十年大涨，这是十分罕见的景象；今年除了美、德、英经济先进国股市频创新高外，股市展现最澎湃经济活力的地区在东协市场。
这些年东协国家的股市涨幅有多大？二○○○年以后，菲律宾股市从九七八．一九点涨到七八六二．九一点，大涨七○三．八％；印尼股市从二五五．四六点涨到五四六四．二一点，大涨超过二十倍，威力十分惊人；泰国股市在九四年曾出现资金大行情，泰国SET指数一度写下一七八九点的天价纪录，后来惨跌到二○四点，如今又慢慢逼近新高位置。在金融海啸过后，东协国家逐渐取代中国的世界工厂角色，经济力正慢慢提升，这也是亚洲再起的强大讯号。
**有竞争力的产业聚落，是台股新生力军**
台股会不会重上万点，有一个国家不能不提，那就是日本，九○年日本泡沫经济被戳破，日经指数随着暴跌的日本房市，从三八九五七点跌到金融海啸后的六九九四．九点才止跌，日本经济调整到一二年，一直到安倍上任之后，才逐渐露出曙光。
在日圆大贬超过五成的助力下，日经指数屡破大关，如今写下一八八六五点的金融海啸前高价。从线形来看，日经指数在○三年及○八年打下厚实的Ｗ底，回头挑战九○年代的两万点以上纪录，应当不是难事。日圆贬值让日本的汽车相关产业、工具机、关键零组件产业找到新的活力，像丰田、MURATA、DENSO、FANUC等企业，股价涨幅都十分惊人，这是日本产业再起的强大征兆。
台股这回挑战万点大关，最大助力是台积电的角色，有了外资加持，配合台积电好业绩，台积电的股价写下一五四．五元新高纪录，市值推进到新台币四．○○六兆元，台股市值新台币二十七．六兆元，台积电就占了一四％以上，只要台积电股价稳健向上走，台股这回挑战万点大关就有了重心。
另一个是台湾这几年出现了很多出类拔萃的企业，像大立光去年EPS(每股纯益)高达一四五元，这是空前绝后的好成绩；股价也在千元以上的汉微科，去年前三季EPS达二十五．一三元；合并了晨星的联发科也缔造好佳绩，去年EPS超过三十元；隐形眼镜的精华光学，去年EPS也应有三十元以上的好成绩，台湾出现了不少耀眼夺目的好企业。
此外，台湾也出现了有竞争力的产业聚落，除了IC设计外，台湾运动相关产业，像自行车的巨大、美利达去年EPS都将超过十元，巨大股价涨到三二三．五元，令人感到惊奇；去年崛起的鞋业代工从宝成、丰泰到钰齐，甚至鞋材的百和、三芳也很耀眼；机能布成衣代工的儒鸿、聚阳、铭旺实也频频交出佳绩。
另外，台湾汽车零组件、汽车电子也正全面萌芽，这些都是台股新的生力军，也逐渐改变台股生态。一九九○年台股靠的是金融寡占及房地产暴涨的资产股撑起半边天；九七年的万点及二○○○年的科技泡沫，靠的是电子代工业的扩张；这回台股调整十五年，愈来愈多新产业崛起，台股有超大企业台积电，也有很多中小型有活力的中小企业创造高成长，今年的台股万点行情，真的可以期待。
台股上涨集中在竞争力转强的企业上面，好的公司股价频创新高，业绩转差的企业，股价频频破底，甚至有像胜华下市沦为壁纸的公司。因此，不管股市有没有上万点，选股才是真正的挑战，指数仅供参考而已！ (完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
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