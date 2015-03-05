专栏节选：死亡交叉不必太在意--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去，只要货币供给率出现死亡交叉，台股就会重挫，只有一次例外。这一回，或许会是第二次的例外。

货供Ｍ１ｂ代表放在活存、可用于投资股市或一般性消费的资金；Ｍ２是Ｍ１ｂ加上定存。会发生死亡交叉，表示钱都跑到定存，以致Ｍ２成长率大过Ｍ１ｂ；资金由股市流出，转进安全的定存，既不投资也不消费，对股市自然不是好消息。

然而，有几个原因让我们可以忽略这次的警讯。上次在二○○五年至○六年间，尽管Ｍ１ｂ成长率低于Ｍ２，但台股加权指数还是由六千点涨至七千八百点，跌破市场眼镜；至今我仍不明白，那次的讯号为何会失灵。

再者，Ｍ１ｂ／Ｍ２成长率衡量的是资金在台湾境内流动的方向，而非境外，其中的关键性差异是ＦＩＮＩ（外国机构投资人），其占台股比重已由○五年的二三％，攀升至目前的三九％，近一年增幅更有加速趋势。

台湾的中央银行并未刺激货币供给成长率，但欧洲、日本都正在做，而就算美国联准会ＱＥ（量化宽松货币政策）退场，但美国的货供成长率依旧在一○％上下，相当强劲。随着美股续创新高，国际投资人将寻找与美国经济连结、涨幅相对美股落后的市场；在全球少数新兴市场中，台湾于是脱颖而出。

尽管墨西哥与美国经济也关联甚深，但与台湾不同的是，墨西哥受到商品价格大幅波动的冲击，台湾则未陷入这样的困境。

换言之，随着ＦＩＮＩ持有台股比重上升，台湾货供成长率死亡交叉或黄金交叉讯号的重要性将逐日递减，而这些总和货供数据提供错误讯息的机率却与日俱增。ＦＩＮＩ资金的流进流出将更为重要，只可惜我们还没有技术指标可以做出有效的预估，只能以基本分析，从他们当前投资比重最高的市场（目前应是美股），与其他市场比较，看哪个市场对ＦＩＮＩ更具吸引力。

此外，由于投资人在股票投资比重降到历史低点，因此卖股的风险甚低；即使死亡交叉将启动股市卖压的讯号无误，但也没什么大不了的。

再者，目前还有鸡生蛋或蛋生鸡的疑问，就是Ｍ１ｂ成长率低于Ｍ２，意味着投资人将资金由股市转进定存，然而若ＦＩＮＩ流入的资金将台股推上万点，甚至更高，届时投资人将会重新检视他们的资产配置，极可能重燃对台股的兴趣，再将资金由定存挪至活存，进而带动Ｍ１ｂ成长率攀升。○五年至○六年间，我们被死亡交叉所愚弄的情境，极可能再度上演！(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。