专栏节选：死亡交叉不必太在意--今周刊「谷月涵看台湾」

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去，只要货币供给率出现死亡交叉，台股就会重挫，只有一次例外。这一回，或许会是第二次的例外。
货供Ｍ１ｂ代表放在活存、可用于投资股市或一般性消费的资金；Ｍ２是Ｍ１ｂ加上定存。会发生死亡交叉，表示钱都跑到定存，以致Ｍ２成长率大过Ｍ１ｂ；资金由股市流出，转进安全的定存，既不投资也不消费，对股市自然不是好消息。
然而，有几个原因让我们可以忽略这次的警讯。上次在二○○五年至○六年间，尽管Ｍ１ｂ成长率低于Ｍ２，但台股加权指数还是由六千点涨至七千八百点，跌破市场眼镜；至今我仍不明白，那次的讯号为何会失灵。
再者，Ｍ１ｂ／Ｍ２成长率衡量的是资金在台湾境内流动的方向，而非境外，其中的关键性差异是ＦＩＮＩ（外国机构投资人），其占台股比重已由○五年的二三％，攀升至目前的三九％，近一年增幅更有加速趋势。
台湾的中央银行并未刺激货币供给成长率，但欧洲、日本都正在做，而就算美国联准会ＱＥ（量化宽松货币政策）退场，但美国的货供成长率依旧在一○％上下，相当强劲。随着美股续创新高，国际投资人将寻找与美国经济连结、涨幅相对美股落后的市场；在全球少数新兴市场中，台湾于是脱颖而出。
尽管墨西哥与美国经济也关联甚深，但与台湾不同的是，墨西哥受到商品价格大幅波动的冲击，台湾则未陷入这样的困境。
换言之，随着ＦＩＮＩ持有台股比重上升，台湾货供成长率死亡交叉或黄金交叉讯号的重要性将逐日递减，而这些总和货供数据提供错误讯息的机率却与日俱增。ＦＩＮＩ资金的流进流出将更为重要，只可惜我们还没有技术指标可以做出有效的预估，只能以基本分析，从他们当前投资比重最高的市场（目前应是美股），与其他市场比较，看哪个市场对ＦＩＮＩ更具吸引力。
此外，由于投资人在股票投资比重降到历史低点，因此卖股的风险甚低；即使死亡交叉将启动股市卖压的讯号无误，但也没什么大不了的。
再者，目前还有鸡生蛋或蛋生鸡的疑问，就是Ｍ１ｂ成长率低于Ｍ２，意味着投资人将资金由股市转进定存，然而若ＦＩＮＩ流入的资金将台股推上万点，甚至更高，届时投资人将会重新检视他们的资产配置，极可能重燃对台股的兴趣，再将资金由定存挪至活存，进而带动Ｍ１ｂ成长率攀升。○五年至○六年间，我们被死亡交叉所愚弄的情境，极可能再度上演！(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。