港报财经评论：环球风光好，港股独憔悴--信报3月4日

环球风光好，港股独憔悴/ 习广思

美股周一晚再升156点，再创新高，纳指也升近1%，突破5,000点。自2月初以来，纳指几乎日日升，3月初形势依然向好。然而，港股看来不太受惠，就连科技成分较重的腾讯 、金山软件 同期股价都不升反跌。港股愈来愈缺少具吸引力的投资点子，本地投资者看来真的要冲出香港。土炮基金经理陆东宣布将基金清盘，理由是亲人离世无心恋战。另一土炮基金经理亦称，中港股票市场已经内伤，要放弃本土偏颇，放眼海外股票市场。

近日环球股市的确好景，除了美股，英国富时指数等欧股都屡创新高。就算基本因素差劲的澳洲，备受商品价格大跌、铁矿石价沉底等因素困扰，近两年其股市指数也不算太差，近一个月获减息因素支持，澳洲股市指数更由5,200点水平，升至近6,000点，到昨天央行暂缓减息才稍为回吐。早前介绍过中国台湾股市，因新人事新作风，台股有机会因金融改革而耳目一新。由于台股散户参与比例颇高，股价波幅也受到限制，对海外投资者而言未必是坏事，因为股价及指数较为稳定，起码不像港股，特别是一些二三线股经常大起大落。

自上周联储局主席耶伦在国会听证会上发出不急于加息的言论后，亚洲市场的ETF普遍受到追捧，景气之好是近期少见。恒指、国指无突破、汇控 绩后股价大跌，影响了投资者对大市的观感。2月环球股市好到不得了，3月开局情况仍然乐观。近期亚洲股市持续获外资青睐，接棒成熟国家股市续创新高，包括印尼和菲律宾股市。新兴股市基金获得投资者欢迎，连续8个星期吸金。俄罗斯及印度基金最受追捧，近一个星期净流入达2.5亿美元以上，较弱的巴西股市也连续3个星期录得净流入；相反，中国基金则流失约3亿美元。(B01)

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金价仿如过山车/ 苏子

受到昨天亚洲市澳洲央行议息后宣布息后维持不变影响，金价因此呈现过山车式的大上大落惊险场面。金价早段因担心澳息或被调低而向下跌破1,205美元的重要即市支持位，破位后迅即触发不少止蚀沽盘入市，使金价急挫至1,200美元心理关口以下，幸而触及1,195.20美元低位便已止跌回稳。随后市场知悉澳息保持不变后，金价即出现U型反弹的走势，并且更升回1,205美元这个在破位后已成为反弹时的重要即市阻力位以上，到欧洲入市前夕已升至1,210美元关口以上，完全收复即市所有的失地。

昨天亚洲市金价这种大上大落的走势，可以说是大户设下的好淡通杀的走势陷阱，因金价失守1,200美元关口后，已肯定会令到不少短线好仓迫于止损离场，随后当金价升回1,205美元的即市阻力以上后，又会令到不少在1,200美元关口以下才追沽的短炒者作出止损的行动。而金价经过昨天亚洲市好淡通杀的惊险场面后，相信在美元大势仍然看升下，稍后再次下破1,200美元关口的可能性甚高，估计一旦再次跌破1,200美元关口后，这次将会出现“真突破”。

目前金价的重要支持位为日线SAR指标的1,190.80美元，此支持亦与上月24日的1,190.10美元低位相若。一旦失守后，倘若20天保历加通道的1,183美元底部支持亦未能发挥到应有的支持力，小心届时金价将以单边市形式往下寻底，今年1月2日所造的1,167.20美元低位预料会面对严峻考验。最近三个月美国非农业就业人数平均为33.6万人，而本周五公布的预期为24.3万人。虽然明显低于三个月平均数，但若公布结果与预期相若，便已是连续12个月超过20万，为1994/95年以来保持20万增幅时间最长的一次（当时为连续13个月），反映联储局仍会被炒作将提前加息，将利好美元的走势。但若然数据结果只有大约23万或略少，虽然与预期相差不远，仍保持20万以上，但市场小心可能会趁机挟美元好仓，一旦出现此情况，一众非美元货币以至金价的短线走势或会伺机作出较明显的反弹。(B14)