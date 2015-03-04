港报财经评论：清洁能源扬帆，三股稳坐钓船--经济日报3月4日

清洁能源扬帆，三股稳坐钓船/ 林瑞芬

美股2月以来节节向上，但恒指始终受制25,000，考验投资者耐性。恒指昨报24,702，跌0.7%；国指报11,945，跌2.2%；大市成交额798亿港元。美股1月开局不顺，但2月至今缓升，道指标指周一晚再创新高，纳指更自2000年科网泡沫爆破后，首次升破5,000点大关。当中，苹果（APPLE）节节上升，2月以来曾涨逾15%，功不可没。环球货币相对宽松，美股慢牛缓升至何时筑顶还是未知数，但企业盈利增长有限；而息率随时有变，值博率要慎重考虑。 港股近年跟A股走，多于跟美股走。上证昨跌2.2%，港股即步随。上证确是慢牛，最近降准及减息，投资者都没冲动急追，维持每趁回调才收集，一于小心驶得万年船，故3,400这个主要中期阻力，要拖至何时才能上破，大家只能估估吓！股指像去年第四季般抢贷之势已结束，过残估值已回至正常后，大市慢牛缓涨势，更考投资者选股的眼光，始终企业盈利及前景，是股价延续上升势之根本。前央视记者柴静拍了段讲中国内地雾霾纪录片造成的特大回响，令清洁能源股乘两会召开扬帆，本周焦点无疑在相关股份身上。不排除部分只是藉口炒风，但部分基本面强的，股价在急升过后回调，仍然可以趁低收集。 信义光能 昨涨7.2%至2.54港元，该股中期盈利相对明朗化，有收集价值。去年度，集团综合收益为24.1亿港元，同比增长22.5%；纯利增长62.3%至4.93亿港元。预计今年度的纯利增长，比去年度更为强劲。一来，去年于第三季及四季投产的超白光伏加工玻璃业务，将全年入帐，产能的效能释放有助优化边际利润。二来，公司的生产能源以天然气为主，在刚公布下调气价下，预期成本有所下降。三来，下游太阳能发电场业务的盈利更多的入帐，公司已在中国安徽省完成两个总发电量为250兆瓦的地面太阳能发电场项目的建设及并网，首个太阳能发电场（位于金寨县，150兆瓦）及第二个太阳能发电场（位于芜湖，100兆瓦）分别已在去年度第四季及今年度第一季提供收益贡献。(B06)

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智能电视销售增TCL多媒体可买/ 余少文

中国内地股市急挫，国企指数则跌穿12,000点，高位整固走势未变，而看好的TCL多媒体 虽下跌，但今年盈利料双位数增长，候低再买。A股昨日显着下跌，上证综合指数最后跌2.2%，收报3,263点，深证成分指数则跌3%，收报11,526点，沪深两市成交额合计达8,500亿人民币。国企指数全日跌268点或2.2%，收报11,945点，成交额167亿人民币，只有22%主板H股可以逆市上升；至于红筹指数跌48点或1%收报4628点，成交额66亿人民币。 国指早前升破三角形，看好指数可以上见12,400点后挑战14,000点，但指数周一高见12,361点便掉头回落，昨日更大阴烛下挫，暂守50天平线。最担心的是指数过去数年走势历史重演，因近年指数多数在10月左右见底，升至翌年的2月至3月见顶，目前处于3月，如按过去走势，便要沽货离场，等到9月才再入市。指数虽现“三连阴”，但过去两个月亦出现另一个上升三角形，顶部是12,400点，底部约是11,800点，只要守三角形底部，仍可以冲击12,400点。当然，如11,800点失守，便要下试11,000点至11,200点区域，故指数虽急挫，情况仍未到危急关头，只是令人有点担心！ 看好的TCL多媒体，日前公布的业绩有点不如人意，集团曾发盈喜，估计第四季可赚1,700万人民币，但结果第四季只赚694万人民币，全年则赚2.34亿人民币，每股盈利0.1776人民币，末期派息5.28仙，以昨日收市价4.31人民币计算，全年息率只有1.2厘，吸引力不大，因为内银股动辄都有5厘股息或以上，但憧憬其增长前景。管理层曾表示去年销售成绩不好，除了中国市场未达预期外，巴西销量亦不理想，加上受汇率波动影响而录得汇兑损失。但预期今年市场回暖，今年1月LCD电视机销量下跌4.6%至161万台，但智能电视机销量则升25%至51.5万台，相信下跌是季节性因素，如结合2月数据应有上升。至于1月销量虽跌，但销售额则上升，反映产品调整初见成效，但今年销量料持平或微升。而在投资者会议中则预期今年营业额会有两成增长，如按去年335亿人民币营业额计算，今年可增长至402亿人民币。(B05)