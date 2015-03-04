港报社评：收紧自由行，忌过犹不及--星岛日报3月4日

内地来客＂逼爆＂购物区，加剧香港社会矛盾，更被本土主义者利用来挑衅香港和内地关系。由于香港接待能力追不上访客增长，社会希望内地收紧＂一签多行＂，变成万不得已之策，但须兼顾两地人民感受，调节力度慎防过犹不及。

最近几个星期天，一些激进本土主义分子到自由行旺区进行＂光复行动＂，指骂内地来客。有关动作场面透过媒体广传内地，虽然只是少数人搞事，却让内地人觉得不受香港社会欢迎，不少内地人觉得自己到香港花钱还要被人骂，对香港的好感大跌。

自由行由拉近两地民间交往，演变成加剧两地民间的心理抗拒，无论是从民生还是政治层面，中央和香港政府都要正视和设法缓解矛盾。内地是否同意收紧自由行政策，成为今次行政长官梁振英北上最引港人关注的议题。

在收紧自由行问题上，有三点需要特别留意。

其一是吸取当初实施限奶令的教训，避免只顾港人需要而忽略内地人的感受，要在内地多加宣传，让内地人觉得香港并非千方百计要排斥他们，让他们理解自由行＂逼爆＂香港对港人生活构成的不便和压力，希望大家谅解。

其二是要确保有关措施在技术上行得通，兼能达到预定的效果，目标应该集中在打击水货客。现时针对水货客一天走几转的问题，当一个人在一天内第三次进入内地，过关时关员柜枱就会亮灯，关员细心查货，问长问短，增加水货客的时间成本。当局要收紧＂一签多行＂，需要考虑水货商会否变招迎战，由一人一天走两转，改为聘请多1倍人手每天走一转，水货活动继续猖獗，反而影响正常来港旅客。

最后是研究适当的时机。对内地来客，香港不可能呼之则来，挥之则去。今天拒客，明天求客就不容易。今年春节内地来客减少，零售市道比往年差，已经响起好景不常的警号。面对港元对人民币升值，而欧日韩等地货币对人民币贬值的竞争，香港作为购物天堂的吸引力正转弱，故此在调节内地来客数量必须保持谨慎，不宜一下子收得太紧。(A06)