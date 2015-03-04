港报社评：零售业倒春寒，香港经济响警号--经济日报3月4日

港府昨公布1月零售业总销货值按年大跌14.6%，较去年12月的下跌4%更差，更是2003年沙士后最坏表现。此虽因去年的农历新年零售旺季在1月，令统计基数偏高，惟零售业已露阵阵寒意。

有零售业界人士指，2月农历新年期间香港零售销售额按年大跌20%至30%，或反映香港消费放缓恐已成势，预视今年零售业将大吹冷风，原因至少有二。其一，内地客＂豪气＂不再。随着中央大力反腐，力遏向官员送礼输送利益的歪风，令内地客来港购买钟表珠宝，以至高价电子产品的意慾大减。且近日香港频爆针对内地客的示威，令内地民众更忧香港排挤情绪上升，窒碍他们来港消费购物意慾。

其二，人民币＂强势＂不再。今年港元随美元持续强势，人民币汇价则持续走贬，对内地客而言，香港货品变相不断加价，此势削内地客购买力，不利香港零售业。虽然在短期而言，香港零售业应不会如一些业界人士所指会＂泡沫急爆＂，尤其1月零售数据中，汽车与家具等消费逆势增长，反映在低失业率、薪酬上升下，本地消费不俗，可为零售业提供一定支撑，故零售业在今年上半年应不会出现大问题。

随着内地客来港消费续减，其对香港经济的负面冲击将不断叠加，不单对零售、旅游造成冲击，更会导致这些行业减聘人手、舖租受压，对其他行业的负面影响将在下半年逐步浮现。且美国储局若如期在今年下半年加息，香港楼市、股市等资产市场势面临更大调整压力，财富效应消失，拖累本地消费，势令零售业雪上加霜。事实上，就连港府亦对今年经济不表乐观，如财政司司长曾俊华指今年香港经济增长料1%至3%，个中已包括因预算案大派糖340亿元，推高经济增长1个百分点，若非如此，今年香港经济增长恐仅增0至2%。

1月零售表现差强人意，恐已敲响警号。零售业作为吸纳廿多万从业员，尤其提供大量基层工种的行业，消费疲弱对民生经济的冲击不容小觑，业界、港府以至市民须有迎战＂寒流＂的准备。(A12)