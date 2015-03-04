港报社评：冲击内地游客，伤零售＂倒香港米＂--文汇报3月4日

政府统计处昨日公布1月份零售业销货额数字，总销货价值临时估计为466亿元，按年下跌14.6%。1月份的零售业销货额录得沙士以来最差的表现，与近期愈演愈烈的冲击内地旅客行动直接有关。

1月份香港零售业再陷谷底，政府解释因去年及今年农历新年处于不同月份，因此影响了部分数据。固然，新年延后影响了销货额计算的基数，对数据难免有一定影响，但1月份零售业销货额录得沙士以来最差的表现，却并不寻常。记得当年沙士时，全球旅客对香港望而却步，市面一片萧条，经济一池死水。现在香港并没有任何疫情爆发，但零售业录得巨大跌幅，不但珠宝首饰、钟表等高消费品销情跌了21.4%，而且连食品、超市、汽车以及服饰等必需品也呈现下跌趋势，反映零售市道几乎全面转弱，不可能单单是节日因素造成。

应该看到，自从自由行政策实施以来，内地旅客一直是香港内需的主要客源，香港零售业销货额急挫，与内地旅客减少在港消费明显有直接关系。当中既与内地经济增速放缓及内地旅客购买高消费品意慾降低有一定关系，同时，香港过去＂好客之都＂、＂购物天堂＂的金漆招牌已经逐渐变色。内地旅客一心来港消费购物，希望能够度过美好的假期时光，结果却莫名其妙被指骂受辱，试问情何以堪？内地旅客看在眼里，自然不会再来港购物，导致了零售业全面下跌的困局。

内需是香港经济的重要引擎，如果零售业的跌势不及早稳住，一旦零售业出现裁员及结业潮，首当其冲的就是基层市民的生计。社会各界必须正视问题，绝对不容一小撮激进分子不断倒香港米，警方也应果断执法，依法制止暴力违法行动，保障商店和内地旅客的权益。(A05)