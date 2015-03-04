《港报快速浏览》--3月4日报摘,社评及财经评论****

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《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评---------------------------------
港报社评：港元升值舖租高企，零售业荣景难复再--明报
港报社评：收紧自由行，忌过犹不及--星岛日报
港报社评：穹顶之下，依法治国必须落实到民生福祉--信报
港报社评：零售业倒春寒，香港经济响警号--经济日报
港报社评：冲击内地游客，伤零售＂倒香港米＂--文汇报
---------------------------------财经评论-------------------------------
港报财经评论：环球风光好，港股独憔悴--信报
港报财经评论：清洁能源扬帆，三股稳坐钓船--经济日报
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中国报摘
台湾报摘
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