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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 09:28 BJT

****《港报快速浏览》--3月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------－
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评---------------------------------
 港报社评：港元升值舖租高企，零售业荣景难复再--明报                    
 港报社评：收紧自由行，忌过犹不及--星岛日报                            
 港报社评：穹顶之下，依法治国必须落实到民生福祉--信报                  
 港报社评：零售业倒春寒，香港经济响警号--经济日报                      
 港报社评：冲击内地游客，伤零售＂倒香港米＂--文汇报                    
 
 ---------------------------------财经评论-------------------------------
 港报财经评论：环球风光好，港股独憔悴--信报                            
 港报财经评论：清洁能源扬帆，三股稳坐钓船--经济日报                    
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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