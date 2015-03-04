香港个股：华润创业料去年度业绩转亏，股价下挫逾3%

路透香港3月4日 - 业务涉及零售、啤酒、食品和饮料制造的华润创业 去年全年业绩将续受到与Tesco(乐购) 的合营拖累，预期全年业绩将转盈为亏，公司周三股价下跌逾3%。

华创表示，作为与Tesco中国业务整合过程的一部分，华创的零售业务于去年第四季度拨备约8亿港元，用作关闭若干效益和前景欠佳的店舖。

此外，公司并预期零售业务截至去年12月底止年度的基础综合溢利（不包括资产重估及重大出售事项的税后收益）将录得约20亿港元的跌幅。这使得华创去年度的将录得综合亏损及基础综合亏损，将为华创于1992年在港借壳上市以来，首次业绩＂见红＂。

去年第三季，华创的业绩已开始现亏损，净亏损7,100万港元；首三季净利按年大幅倒退56%至8.58亿港元。

华创表示，Tesco合资企业设立的磨合期间，公司需要额外时间与开支进行整合，期间预期会录得净亏损，故公司短、中期的盈利能力亦有可能受到影响。董事会认为合资企业将协助本集团的零售业务的长远发展。

根据合资企业的合作条款，Tesco需要注入合计43.25亿港元以为华创的重组费用提供资金，其中Tesco已支付23.25亿港元将用于合资企业一般业务用途，剩余20亿港元将由华创管理层酌情运用。

展望未来，华创表示其主要优先工作是致力改善营运效率，并透过多个途径减低零售业务的亏损，包括整合后勤部门节省成本，以及来自规模效应及统一供应链的商品采购成本效益；利用Tesco已建立的全渠道能力，逐步设立与零售业务相关的电子商务业务，从而产生来自网上客户的收益等。

华创早盘股价最多曾跌3.4%报15.88港元，香港时间10:05跌3.04%，大盘恒生指数 跌0.36%。（完）

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