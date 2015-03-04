台湾汇市：台币盘初因外资汇入偏强，进口商买汇抑制升幅

路透台北3月4日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易偏升。汇银人士表示，因外资保管行继续抛出美元，使得台币一开盘即表现强势，但进口商买盘随即出笼，令台币实质交易价位在31.300关前震荡。
他们指出，周四欧洲央行将召开会议并宣布利率决议，市场关注是否有进一步宽松的举措，此前国际汇市料呈现盘整格局。今日关注重点仍在于外资汇入台湾的动作是否持续或出现转变，至于台币能否进一步升破31.300，要看央行的态度。
〞早上有保管行在砍(美元)，但进口商在31.350以下有兴趣承接。〞一位银行交易员说。
另一外商银行交易员认为，外资汇入量累计已不少，〞该进来的都已经进来了。〞在台股指数 逼近万点关卡，股票价格偏高的状况下，外资对台股还有多高的兴趣，值得进一步观察。
台湾金融监督管理委员会周三公布，外资及陆资于2015年2月净汇入约26.41亿美元，连续两个月净汇入，外资至今总累计净汇入金额达1,980.14亿美元，续创历史新高。
本地时间10:07，台湾加权股价指数 微升0.08%，报9,613.89点。
市场人士预估，今日台币将在31.300-31.450间交投。早盘台币主要交易区间落在31.335-31.380；上交易日区间则在31.350-31.510。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币维持价平。一个月远汇报价 暂在31.365/31.385左右，上日纽约盘收在31.347。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.300-31.450
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(记者 董永年; 审校 张喜良)