台湾债市：指标公债殖利率随美债上扬，但资金面宽松令走高幅度受限

路透台北3月4日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周三随美债走高，但幅度不大。交易商表示，虽然美债殖利率续升；不过受限游资去处有限，逢高也吸引了买盘进场，殖利率拉升有限。

另外，目前10年券的标售情况一直受到质疑，银行人士认为，去年美10年公债在2.6%以上的水准，台湾10年公债殖利率水位也约在1.6-1.7%附近，目前的台湾10年公债的水位其实相当吸引人。

〞证券商在债券标售前一直是唱衰台债的，台债的故事一直都是这样演的啊!〞一位大型银行交易员表示。

她并认为，今年债券市场的演变与去年完全不同，目前欧洲、日本的宽松仍在继续，全球资金充裕，至于〞台湾央行从来没有让台币紧过，台币是滥到不行!〞

另外一位小型商银交易员则认为，10年期IRS的利率目前报在1.62%/1.67%，这与10年期公债的殖利率水准已经相当接近，〞愈接近代表银行对10年券的买盘愈好。〞

下周二(10日)央行将代财政部标售10年期104/5期公债，金额预定400亿台币，13日(周五)发行。由于今年以来财政部频频入场截标公债，国际版债券吸纳了寿险业的资金，也让市场的信心不足。

美国公债价格周二连跌第二日，受累于公司债供应，不过，市场对于美国公债相对较高的收益率仍有需求，同时静待周五公布的美国就业报告，限制了公债价格的跌幅。指标10年期公债收益率 US10YT=RR 最新报2.12%，盘中触及逾一周高位2.13%，此为2月23日以来最高。。

指标公债今日预估主要交投区间：

•10年公债104/05 ：1.625-1.635%

* 五年公债103/15 ：1.00%-1.02%

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