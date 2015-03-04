更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率接近预期，需求一般博边际心态不减

* 中国10年续发国债收益率接近预期
* 该期债投标倍数不高，整体需求情况一般
* 中标收益率尚可，但机构博边际心态仍浓
(新增市场评论等细节)
路透上海3月4日 - 中国财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率基本接近预期。交易员表示，该期债为标准期限品种虽不乏机构稳定需求，但在近期现券二级市场走势偏弱背景下，投标倍数显示今日新债结果一般，惟交易户博边际心态不减。
业内人士稍早透露，财政部上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.3897%，接近此前3.40%的市场预测均值；边际中标收益率为3.4347%，投标倍数1.98倍。
“(该期债)需求一般，但整个一季度国债没有净增量，供给偏弱，所以尽管需求一般，发行利率尚可，”广发银行交易员郝一珺表示。
北京一投标券商交易员表示，银行仍旧是投标主力，而交易户参与博边际为数不少，一级半最新有在3.43%附近成交的，盈利亦比较有限。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4022%。
今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月9日进行分销，3月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年12月18日开始计息；票面利率3.77%。(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)