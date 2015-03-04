《焦点》私募基金从航运业大举撤资，产业面临洗牌

当被问及投资情况时，Champ和Apollo均拒绝评论，Headland Capital Partners和York Capital则是尚未立即回覆置评要求。

另一家私募股权公司ICON Capital表示，计划在未来几个月中将旗下一个航运基金挂牌上市。

金融界人士表示，纽约与奥斯陆、新加坡同为重要船运中心，将是受青睐的挂牌地。

**合并**

全球航运业所面临的压力，从中国威兰德远洋控股 于2月12日在美国申请破产保护即可见一斑。这是本月第三宗知名散装航运业者破产案件。

“私募股权业者正大力推动支持业界合并或并购案，以整合(船队)或者以挂牌上市的方式出清他们的仓位。”海事谘询顾问机构Day and Partners总裁Randee Day说。他补充说许多投资人将认赔卖出。

Day同时身兼私募股权支持的公司Eagle Bulk Shipping 的临时总裁。

最近的并购案包括Excel Maritime Carriers将34艘船的船队出售给Star Bulk Carriers 。Oaktree Capital Management 是这两家公司的主要股东。

拥有超级油轮的DHT Holdings 在去年9月也并购了新加坡油轮公司Samco Shipholding。DHT Holdings的主要大股东也是私募股权基金。(完)