《路透晚报》--3月4日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：追随欧美市场颓势收低，零售股挫跌
港股收低，追随美国和欧洲市场颓势；香港零售销售锐降也冲击投资者信心。银行股亦下跌，因投资者担心中国经济成长减缓，且担心若中国进一步实行利率自由化，恐威胁在香港上市的中资银行业者的获利能力。恒生指数跌1.0%至24,465.38点，恒生国企指数跌1.7%至11,738.67点。
--汇市：美元在11年高位附近，投资人观望美国经济数据与ECB会议
美元指数持稳在接近11年高位的水准，投资人观望美国经济数据及周四欧洲央行(ECB)政策会议，以从中找寻政策走向的新指引。0828GMT，美元指数微升至95.466。欧元/美元小跌0.08%，报1.1165，美元/日圆微涨0.01%，报119.73；澳元/美元则升0.06%，至0.7817。
--欧元债市：德债收益率上涨，等待欧元区PMI及美国就业数据
德国公债收益率(殖利率)上涨，稍后欧元区主要国家将公布2月综合和服务业采购经理人指数(PMI)终值。不过，由于欧洲央行即将实施量化宽松，抑制了债市的回落。德国10年期公债收益率上升2个基点，报0.38%，脱离记录低点0.285%。
--国际油市：布兰特原油持于60美元上方，此前沙特上调原油官方售价
布兰特原油下跌，但持于每桶60美元上方，受助于沙特上调原油官方售价，以及利比亚石油设施遭空袭。0821GMT，布兰特原油下跌0.45美元至每桶60.57美元；美国原油期货微升0.05美元至每桶50.57美元。
--全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据
现货金小涨，先前连续两天下跌，但由于美国公布重大数据之前，美元守在近11年高点附近，金市弥漫审慎气氛。0819GMT，现货金报1,204.80美元。周二金价跌至一周低点1,194.90美元，但终场缩减跌幅，站上1,200美元。
--金属期市：LME镍价徘徊在逾一年低点附近，多头开始止损
伦敦金属交易所(LME)期镍徘徊在14个月低点附近，交易所镍库存的增加，令临近年底镍矿石供给将短缺的预期蒙阴。0816GMT，LME三个月期镍涨至每吨13,695美元，LME三个月期铜则小幅上升至5,827.50美元。
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(整理 张若琪 审校 蔡美珍)