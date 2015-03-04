更正-台湾债市：RP利率稳于低位，因通货持续回笼

(更正文中提及的通货回笼共计＂1,713.41＂亿台币，非＂1,313.41＂亿)

路透台北3月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周三稳于低位，交易员指出，年后通货回笼的宽松效应仍在，即便明日有逾千亿台币的定存单将交割，市场对此并不担心，预估本周宽松的资金情况仍将持续。

交易商表示，央行今日将标售一年期定存单1,300亿台币，金额比去年维持的1,200亿为高，但各方对此因素并不担心，因年后通货回笼的效应仍持续，资金情势平稳宽裕，不致产生紧缩效果。

〞我们钱多，还有通货回笼呢，央行标存单根本没有什么影响，〞一位民营金融机构交易员表示。

另外一家大型证券商交易员说，今日投信资金分配不均，但大小型寿险公司都有进场找券，但大都只是续做而已。

台湾央行将于周三标售1,300亿台币一年期定存单，货币市场资金调度人士预计，其加权平均得标利率落料在0.59%附近，中值区间暂估0.58-0.60%，可能持平或微低于上次标售利率的0.591%。

大型票券商交易员则表示，今日从银行多收了一些钱，而银行也能忍受偏低的利率，可见市场的资金非常宽裕。

央行统计至3月3日止，台币的累计发行数在1兆9,554.29亿台币，自2月24日新春开红盘以来，通货回笼共计1,713.41亿台币。

本周五(6日)有德意志银行金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。