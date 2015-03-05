中国经济：今年经济增长目标7%左右，通胀控制在3%--政府工作报告

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透3月5日 - 中国全国人大会议周四开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右。
中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标为13%左右。
* 中国将2015年经济增长目标定为7%左右--政府工作报告
* 中国确定2015年居民消费价格涨幅控制目标为3%左右--政府工作报告
* 中国2015年广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右--政府工作报告
* 中国2015年进出口总额增长目标为6%左右--政府工作报告
* 中国今年城镇登记失业率目标4.5%以内--政府工作报告
* 中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策--政府工作报告中国稳健的货币政策要松紧适度，灵活运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具
* 中国将保持货币信贷和社融规模平稳增长
* 中国将力争全面完成营改增，调整完善消费税，扩大资源税从价计征范围
* 中国将开展个人投资者境外投资试点，适时启动深港通试点
* 中国今年将推出存款保险制度--政府工作报告
* 中国将保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强双向浮动弹性--政府工作报告
* 中国将稳步实现人民币资本项目可兑换--政府工作报告
* 中国将实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件进口
* 中国将推进利率市场化改革，健全央行利率调控框架
*
* 中国将完善地方政府融资机制
* 中国今年经济下行压力加大，面临的困难超过去年（完） (发稿 路透中文部)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。