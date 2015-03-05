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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 08:29 BJT

中国经济：2015年固定资产投资预期增长15%，消费预计增13%--发改委

中国十二届全国人大三次会议周四开幕。国家发改委将在2015年国民经济和社会发展计划草案报告中发布以下目标：

* 中国2015年全社会固定资产投资预期增长15%--发改委

* 中国2015年社会消费品零售总额预期增长13%左右--发改委

* 中国2015年非金融类外商直接投资（FDI）预期1,200亿美元，与上年基本持平--发改委 (发稿 路透中文部)
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