中国货币市场：主要回购利率小降，供给改善资金紧势稍缓

路透北京3月4日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续小幅下行，除隔夜资金依旧紧俏，其他期限较上日转宽。供给方面，国开行支持力度较前期进一步恢复，部分小机构流动性也出现一定改善。

不过交易员指出，大批IPO即将登场，令资金需求持续旺盛。节后公开市场逆回购操作相当有限，因此还需要关注SLO、SLF等其他资金补充渠道情况。

“今天吧，想借隔夜很难借到，其他期限倒是比昨天松了些；机构融出挺多的，小机构出的会比较多。”北京一券商交易员称。

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

北京一银行交易员表示，上日午后有央行通过SLF等定向放水的消息传出，虽然消息无法证实，但当时市场资金紧势确实有所缓解。

“(今天)上午虽然供给也不是太充裕，但银行基本都平了头寸。”他指出。

央行公开市场本周二进行了350亿元人民币七天期逆回购操作，利率下降10个基点(bp)至3.75%。本周现有资金回笼因素包括逆回购到期2,200亿元，和600亿元国库现金定期存款到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4197 3.4522 -3.25

七天 4.6634 4.7263 -6.29

14天 4.8476 4.8724 -2.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9750 0.8850 +209.00

七天 4.0000 2.5100 +149.00

14天 5.6200 4.6050 +101.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5100 3.5600 -5.00

七天 4.7300 4.7300 +0.00

14天 5.0200 5.1500 -13.00

Shibor

其中:隔夜 3.4460 3.4500 -0.40

七天 4.7170 4.7470 -3.00

三个月 4.8959 4.8979 -0.20