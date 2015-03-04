中国货币市场：主要回购利率小降，供给改善资金紧势稍缓

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透北京3月4日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率继续小幅下行，除隔夜资金依旧紧俏，其他期限较上日转宽。供给方面，国开行支持力度较前期进一步恢复，部分小机构流动性也出现一定改善。
不过交易员指出，大批IPO即将登场，令资金需求持续旺盛。节后公开市场逆回购操作相当有限，因此还需要关注SLO、SLF等其他资金补充渠道情况。
“今天吧，想借隔夜很难借到，其他期限倒是比昨天松了些；机构融出挺多的，小机构出的会比较多。”北京一券商交易员称。
中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。
北京一银行交易员表示，上日午后有央行通过SLF等定向放水的消息传出，虽然消息无法证实，但当时市场资金紧势确实有所缓解。
“(今天)上午虽然供给也不是太充裕，但银行基本都平了头寸。”他指出。
央行公开市场本周二进行了350亿元人民币七天期逆回购操作，利率下降10个基点(bp)至3.75%。本周现有资金回笼因素包括逆回购到期2,200亿元，和600亿元国库现金定期存款到期。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4197 3.4522 -3.25
七天 4.6634 4.7263 -6.29
14天 4.8476 4.8724 -2.48
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9750 0.8850 +209.00
七天 4.0000 2.5100 +149.00
14天 5.6200 4.6050 +101.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5100 3.5600 -5.00
七天 4.7300 4.7300 +0.00
14天 5.0200 5.1500 -13.00
Shibor
其中:隔夜 3.4460 3.4500 -0.40
七天 4.7170 4.7470 -3.00
三个月 4.8959 4.8979 -0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6