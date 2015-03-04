中国债市动态：现券收益率及IRS小跌后回稳，新债招标结果限制人气

路透上海3月4日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)小跌后回稳；资金面延续昨日午后的向好态势，盘初现券走势偏暖，随后招标的10年国债中标收益率虽符合预期，但边际中标定位偏高，令二级市场人气受限。

交易员并指出，降息后债市未走强反而趋弱，一方面是此前的走势已提前反映了对政策的预期，另外最近资金面较长时间持续紧绷亦令市场心存忧虑，未来现券走向仍要看央行的政策动向，尤其要关注是否有进一步的手段来实质性缓和流动性，并压低资金利率。

“早上买盘有一些，收益率下来一点，后来国债招得一般，又回来了。”上海一银行交易员称。

财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率基本接近预期。交易员表示，该期债为标准期限品种虽不乏机构稳定需求，但在近期现券二级市场走势偏弱背景下，投标倍数显示今日新债结果一般，惟交易户博边际心态不减。

他谈到，目前市场心态整体仍偏向谨慎，特别是在此前资金偏紧难以缓和的情况下，出手扶助的力度一直不强，这令市场有些失望，后续关注点仍主要在于政策面会否有新的动作出现。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

中国央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。

剩余期限近9.5年的国开行140222券最新报价收益率 在3.9050%/3.80%，上日尾盘为3.91%/3.7850%。