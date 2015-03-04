香港个股：新濠博亚将于7月3日收市后撤销香港上市地位

路透香港3月4日 - 澳门赌场及度假村营运商--新濠博亚娱乐有限公司 称，其股份将于7月3日收市后撤销香港上市地位，只保留美国预托证券于纳斯达克的上市地位。

新濠博亚周二在联交所的声明称，将于3月25日举行股东特别大会，预计6月29日为股份的最后买卖日期。

该公司于今年初提出自愿除牌，因自2011年12月以介绍形式于香港上市以来，公司未有适当机会于香港筹措额外资金且联交所的股份交投量十分有限。此外，维持股份于联交所的上市地位必须承担额外持续遵例责任，会产生高昂额外成本及沉重行政负担。

新濠博亚联席主席兼行政总裁何猷龙，为澳门赌王何鸿燊的儿子。新濠博亚目前于澳门经营博彩酒店新濠锋、综合度假村新濠天地以及电子博彩机业务摩卡娱乐场，并正在发展电影主题乐园项目新濠影汇，又持有菲律宾上市的Melco Crown (Philippines) 及于马尼拉经营综合度假村。

受惠于多金的中国客源，澳门早已超越美国成为全球第一大赌城，不过随着中国反贪力度加大，监管当局去年起先后限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可以及赌场禁烟令等，令澳门的博彩收入持续下滑。

澳门政府周二公布，今年2月博彩收入按年大幅下滑48.6%，创历来最大跌幅；单月博彩收入跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)