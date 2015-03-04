中国汇市：人民币早盘小升，监管层言论及境内外汇差收窄削减空头力量

* 人民币早盘随中间价结束三连跌小升

* 外管局官员言论缓解做空情绪

* 在离岸价差收窄亦削减套利盘境内购汇

路透北京3月4日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘从逾28个月低位反弹，随中间价结束三连跌小升。交易员称，今日市况出现新变化，结汇盘开始追赶旺盛的美元买盘，因昨日监管层关于人民币长期将持稳的言论削减空头力量，同时在离岸价差收窄令套利盘境内购汇退潮。

他们并表示，周三做空美元持有人民币可享有较高的本币利息优势；且根据即期交割日起息期的规定算上横跨周末的时间，这类交易可获得三天的利息收益。

“今天情况有点变化，早上大家（美元）sell的很凶，可能昨天易纲的谈话让大家发现人民币不会过快贬值。”一股份行交易员称。

中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。他在中国两会（全国人大和政协会议）间隙并称，人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.2716元，上日收报6.2743元；离岸人民币/美元 成交于6.2782，与在岸价差缩窄至66个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1525元，上日中间价为6.1543元。

全球汇市，美元兑日圆周五连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元仓位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4110/6.416，上日尾盘为6.415。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2780/6.2785元，上一交易日尾盘报6.2835元。