意大利数据：2月服务业PMI降至50.0，综合PMI降至51.0

数据低于12位参与路透调查的分析师的全部预估。据路透调查，分析师平均预计为51.4。

2月新业务分项指数从1月的48.8反弹至49.6，连续第四个月萎缩，但下跌速度有所缓和。

数据显示，尽管订单数量下降，但服务类企业开始招聘员工，为近四年来首次。企业的业务预期也触及11个月高位。

Markit服务业与制造业综合PMI指数显示2月扩张放缓，该指数从1月时的51.2降至51.0。(完) (编译 李爽/洪曦; 审校 王洋/白云)