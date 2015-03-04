中国金融：央行调降地方分支机构SLF利率，操作限额增2,200亿--消息

路透上海3月4日 - 多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。

消息人士并称，此次央行新增地方分支机构SLF操作限额2,200亿元人民币，增加后全国总限额为3,400亿元。

消息人士透露，央行明确，对符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，隔夜、七天利率分别为4.5%和5.5%；如果不符合要求，则分别在上述利率基础上加100个bp(基点)，即隔夜及七天利率分别为5.5%、6.5%。

路透目前暂未能联络到中国央行有关人士对上述消息予以置评。

央行去年1月宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，批准的试点额度总计1,200亿元；SLF期限分为隔夜、七天和14天三个档次。去年春节前，隔夜、七天和14天三个档次利率暂定为5%、7%和8%，若拆借和回购利率达到或突破上述利率水平时，央行分支机构要按此利率向符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持。

央行今年2月则表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。