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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 17:01 BJT

法国数据：2月综合PMI终值升至52.2，创逾三年来新高

2月服务业PMI终值为53.4，是2011年8月以来最高，主要是拜新业务和企业展望强劲所赐。

“在最新调查期间，法国服务业企业预期依然正面。此外，正面人气程度增至近三年最高。”Markit称。

周一公布的调查显示，法国制造业2月加剧萎缩 。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 孙茉莉/高琦)

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