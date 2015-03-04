中国税制：加快税收法定原则落实，将在2020年前全面落实--人大发言人

路透北京3月4日 - 针对中国财政部借油价下调之机三次上调成品油消费税的质疑，中国十二届全国人大三次会议副秘书长、发言人傅莹称，今后要加快税收法定原则落实的步伐，总的目标是要在2020年之前，全面落实税收法定原则。

傅莹周三在全国人大新闻发布会上称，此次在大会要审议的立法法修正案草案当中，就对全国人大常委会的税收专属立法权作了更加明确的规定，税收基本制度的内容包括税种的开征、停征和税收征收管理等等。

“如果这次大会能够通过这部立法法，今后就要加快税收法定原则落实的步伐，以后凡是开征新税的，要由全国人大及其常委会制定税收法律；凡是要对现行税收条例进行修改的，一般都要上升为法律；其他的税收条例，要区别轻重缓急，逐步地上升为法律。”傅莹称。

税收法定简言之，就是政府收什么税，向谁收，收多少，怎么收，都要通过人大来立法决定。

傅莹提到，中国目前现行的大部分税种都是国务院通过制定税收暂行条例来制定的。主要依据1985年全国人大给国务院的授权，经过30多年的改革开放，中国在通过法律管理经济方面积累起了丰富的经验，税收法定的条件已经逐渐成熟了，党的十八届三中全会、四中全会都明确提出来，要落实税收法定原则。