德国数据：2月综合PMI终值小升至53.8，显示第一季经济持续扩张

这是连续第22个月稳高于50的荣枯分水岭，但低于初值的54.3。

Markit经济分析师Oliver Kolodseike指出，调查表明德国经济呈现两种速度的现象，服务业增长较制造业强劲。

“然而第一季到目前为止的调查显示，我们应可期待又一季度国内生产总值(GDP)稳健增长。”他说。