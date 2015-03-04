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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 17:06 BJT

德国数据：2月综合PMI终值小升至53.8，显示第一季经济持续扩张

这是连续第22个月稳高于50的荣枯分水岭，但低于初值的54.3。

Markit经济分析师Oliver Kolodseike指出，调查表明德国经济呈现两种速度的现象，服务业增长较制造业强劲。

“然而第一季到目前为止的调查显示，我们应可期待又一季度国内生产总值(GDP)稳健增长。”他说。

2月服务业PMI终值为54.7，触及五个月高点，因新业务加速流入。企业聘雇连续16个月增长，但利润受创，因投入物价增长高于产出物价增幅。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 张明钧/孙茉莉)

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