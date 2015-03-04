德国数据：2月综合PMI终值小升至53.8，显示第一季经济持续扩张

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
这是连续第22个月稳高于50的荣枯分水岭，但低于初值的54.3。
Markit经济分析师Oliver Kolodseike指出，调查表明德国经济呈现两种速度的现象，服务业增长较制造业强劲。
“然而第一季到目前为止的调查显示，我们应可期待又一季度国内生产总值(GDP)稳健增长。”他说。
2月服务业PMI终值为54.7，触及五个月高点，因新业务加速流入。企业聘雇连续16个月增长，但利润受创，因投入物价增长高于产出物价增幅。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 张明钧/孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放