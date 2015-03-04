《全球汇市》美元在11年高位附近，投资人观望美国经济数据与ECB会议

“利率市场关注量化宽松计划的真正启动，”东京Praevidentia Strategy市场策略主管山本雅文表示，他指的是欧洲央行的购债计划。
“量化宽松令欧元总体人气承压，”他说。
数据显示澳洲上季经济成长符合预期，市场对此感到宽慰，澳元因此略微获得提振。
数据公布后澳元兑美元 触及日高0.7835，但后来脱离该高点，最新报0.7812，日内下滑0.1%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1167 1.1174 -0.06 -7.69 1.2097
美元/日圆 119.71 119.72 -0.01 +0.03 119.68
欧元/日圆 133.68 133.78 -0.07 -7.67 144.78
美元/瑞郎 0.9620 0.9607 +0.14 -3.23 0.9941
英镑/美元 1.5347 1.5359 -0.08 -1.45 1.5573
美元/加元 1.2503 1.2494 +0.07 +7.62 1.1618
澳元/美元 0.7810 0.7812 -0.03 -4.38 0.8168
新西兰元/美元 0.7547 0.7548 -0.01 -3.21 0.7797
澳元/日圆 93.490 93.530 -0.04 -4.36 97.750
新西兰元/日圆 90.350 90.360 -0.01 -3.17 93.310
英镑/日圆 183.72 183.88 -0.09 -1.43 186.38
澳元/新西兰元 1.0340 1.0343 -0.03 -1.23 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 洪曦/王丽鑫/王颖/张若琪/李爽/王兴亚/张明钧)