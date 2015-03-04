中国法规：全国人大会期较去年增加两天，将审议立法法修正案草案

路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大三次会议副秘书长、发言人傅莹周三表示，2015年全国人大会期较去年增加两天，一是让代表们有更充分的时间审议预算草案，二是要审议立法法修正案草案。

傅莹在全国人大新闻发布会上称，这是全国人大两年来第一次在代表大会这个层面来审议一部法律草案。此次法律修改的内容非常丰富，进一步明确了中央和地方立法权限的划分，赋予所有设区的市人大地方立法权，也包括自治州人大。

“立法法是规范所有立法行为的法，我们也称之为管法的法。今年我们是全面推进依法治国的第一年，所以这部法律的修改就显得格外的重要。”傅莹称。

她介绍，本次大会将从3月5日开幕，15日上午闭幕，会期10天半，大会有八项议程分四个单元，包括听取和审议政府工作报告，审查计划报告和预算报告；听取和审议全国人大常委会工作报告，审议立法法修正案草案;听取和审议最高人民法院和最高人民检察院工作报告和审议大会的各项议程草案，修改立法法决定草案表决稿和其他议程，提请大会表决。