更新版 1-中国金融：央行调降分支机构SLF利率，操作限额增2,200亿--消息

* 央行下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率--消息

* 新增SLF操作限额2,200亿元，全国总限额为3,400亿

* 降低融资成本仍是央行重要政策考量

* 彰显央行防范利率波动同时保持适度宽松基调 (新增更多评论及背景)

路透上海3月4日 - 多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。

消息人士并称，此次央行新增地方分支机构SLF操作限额2,200亿元人民币，增加后全国总限额为3,400亿元。此次央行文件落款日期为春节前，不过相关机构多是于近日陆续收到文件。

对此分析人士认为，结合节后央行再度降息，降低融资成本仍是央行的重要政策考量，彰显其防范利率波动同时保持适度宽松基调；而长期来看，降低资金成本仍任重道远。

对于增加SLF操作限额，华北一银行交易员认为，“SLF仅为‘救急’防范钱荒的工具而已，并不能高估其效果，”不能指望SLF能让资金面宽松下来，其仍仅为针对中小机构的流动性调节工具，而大行则是通过SLO来投放。

消息人士指出，央行明确，对符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，隔夜、七天利率分别为4.5%和5.5%；如果不符合要求，则分别在上述利率基础上加100个bp(基点)，即隔夜及七天利率分别为5.5%、6.5%。

路透目前暂未能联络到中国央行有关人士对上述消息予以置评。

“也不排除变相花样放水的可能吧，”另一不愿具名的券商分析师称。

春节假期刚结束不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

另据央行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

央行去年1月宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，批准的试点额度总计1,200亿元；SLF期限分为隔夜、七天和14天三个档次。去年春节前，隔夜、七天和14天三个档次利率暂定为5%、7%和8%，若拆借和回购利率达到或突破上述利率水平时，央行分支机构要按此利率向符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持。

央行今年2月则表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。