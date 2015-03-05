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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 08:30 BJT

中国财政：今年全国预算赤字规模1.62万亿元,赤字率约2.3%--财政部

路透北京3月5日 - 中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，中国2015年全国一般公共预算收入15.43万亿元，增长7.3%；全国一般公共预算支出17.15万亿元，增长10.6%。

报告并称，中国2015年国债余额限额为111,908.35亿元；此外2015年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。

财政部并表示，中国2015年将继续实施积极的财政政策，并适当加大力度，今年将实施结构性减税和普遍性降费，加强对实体经济的支持。(完)

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