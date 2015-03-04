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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--3月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值       前值    
    3月5日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                          1月          +0.4%       +0.2%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 1月        逆差9.5    逆差4.36
    0630  法国按国际劳工组织 (ILO)的失业率            第四季           --        10.4%
    0700  德国工业订单(较前月)                          1月          -1.0%       +4.2%  
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                   2月       　 -0.2%       +2.0%
                     截至2月三个月房价(较上年同期)                   +8.5%       +8.5%
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季终值          持平        持平
               (较上年同期)                                          -0.3%       -0.3%        
 　 1200  英国央行利率决定                              3月           0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --        3,750
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)          2月            --        5.304
    1245  欧洲央行再融资利率                            3月            --        0.05%
                  存款利率                                             --      负0.20% 
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)              2月28日当周       29.5        31.3
              四周均值(万人)                                           --        29.45
              续请失业金人数(万人)                  2月21日当周      240.0       240.1
    1330  美国劳工成本                            第四季修正值       +3.3%       +2.7%
              非农生产率环比年率                                     -2.3%       -1.8%
    1500  美国耐久财订单(较上月)                     1月修正值         --        +2.8%
             扣除运输的耐久财订单                                      --        +0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                      --        +3.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                --        +0.6%
    1500  美国工厂订单(较上月)                          1月          +0.2%       -3.4%
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 2月            --         42.6
                    经季节调整的PMI                                   50.0        45.4
    2230  澳洲AIG建筑指数                               2月            --           46
    2350  日本外汇储备(亿美元)                          2月            --       12,611
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值      预估值
    3月4日(三)
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)               第四季          +0.5%      +0.5%
                           (较上年同期)                                2.5%      +2.5%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)    2月           50.0       51.4
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            2月           53.4       53.4
              Markit综合PMI                                            52.2        -- 
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        2月终值           54.7       55.5
                    综合PMI                                            53.8        -- 
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)      2月终值           53.7       53.9
                      综合PMI                                          53.3       53.5
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                       2月           56.7    　 57.5
    1000  欧元区零售销售(较前月)                         1月          +1.1%      +0.1%
                          (较上年同期)                                +3.7%      +1.9%
    1200  美国抵押贷款市场指数                          前周          420.7        -- 
              再融资指数                                            1,870.3        -- 
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                      2月       增加21.2   增加22.0
    1445  美国Markit综合PMI                          2月终值           57.2        -- 
              Markit服务业PMI                                          57.1        -- 
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               2月           56.9       56.5
                                       企业活动指数                    59.4       61.0
                                       就业指数                        56.4        -- 
                                       新订单指数                      56.7        -- 
                                       投入物价指数                    49.7        -- 
    1500  加拿大央行利率决议                             --           0.75%      0.75%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周      买超4,709        -- 
          外国投资日本股票(亿日圆)                                买超3,505        -- (完)

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