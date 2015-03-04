主要国家经济指标预测--3月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.4% +0.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差9.5 逆差4.36 0630 法国按国际劳工组织 (ILO)的失业率 第四季 -- 10.4% 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -1.0% +4.2% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 2月 -0.2% +2.0% 截至2月三个月房价(较上年同期) +8.5% +8.5% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 持平 持平 (较上年同期) -0.3% -0.3% 1200 英国央行利率决定 3月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 5.304 1245 欧洲央行再融资利率 3月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.20% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月28日当周 29.5 31.3 四周均值(万人) -- 29.45 续请失业金人数(万人) 2月21日当周 240.0 240.1 1330 美国劳工成本 第四季修正值 +3.3% +2.7% 非农生产率环比年率 -2.3% -1.8% 1500 美国耐久财订单(较上月) 1月修正值 -- +2.8% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.3% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.0% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.6% 1500 美国工厂订单(较上月) 1月 +0.2% -3.4% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 42.6 经季节调整的PMI 50.0 45.4 2230 澳洲AIG建筑指数 2月 -- 46 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,611 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 +0.5% +0.5% (较上年同期) 2.5% +2.5% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 50.0 51.4 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 53.4 53.4 Markit综合PMI 52.2 -- 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 54.7 55.5 综合PMI 53.8 -- 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 53.7 53.9 综合PMI 53.3 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 56.7 57.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +1.1% +0.1% (较上年同期) +3.7% +1.9% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 420.7 -- 再融资指数 1,870.3 -- 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加21.2 增加22.0 1445 美国Markit综合PMI 2月终值 57.2 -- Markit服务业PMI 57.1 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.9 56.5 企业活动指数 59.4 61.0 就业指数 56.4 -- 新订单指数 56.7 -- 投入物价指数 49.7 -- 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.75% 0.75% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,709 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超3,505 -- (完)